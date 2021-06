OTAN.- Johnson y Biden instan a iniciativas fuertes para la seguridad colectiva para la próxima cumbre de la OTAN

El ministro de Defensa de Reino Unido propone como sucesora de Stoltenberg a Theresa May



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han instado este domingo a tomar iniciativas fuertes para la seguridad colectiva en la próxima cumbre de la OTAN que se celebra este 14 de junio.



Después de la cumbre del G7 en Cornualles, ambos líderes viajan a Bruselas y ambos han hecho declaraciones de cara a este encuentro. Desde la Casa Blanca, han compartido un comunicado en el que explican que Biden "subrayará la respuesta colectiva de los aliados" y "la puesta en marcha de un ambicioso conjunto de iniciativas".



Por su parte, Johnson ha declarado este domingo que "la OTAN no sólo es importante para la seguridad del Reino Unido, sino que es nuestra seguridad". "La OTAN le debe a los mil millones de personas que mantenemos a salvo cada día el adaptarse y evolucionar continuamente para hacer frente a los nuevos retos y a las nuevas amenazas", ha dicho según recoge DPA.



Ambos han coincidido en apoyar el punto de la modernización de la organización. "Los aliados acordarán revisar el Concepto Estratégico de la OTAN, un marco que guiará el enfoque de la Alianza ante la evolución del entorno estratégico", se lee en el comunicado del país norteamericano.



Asimismo, los dos mandatarios han destacado la ciberseguridad como uno de los temas más importantes al igual que ha hecho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Tenemos que reforzar nuestras ciberdefensas, tenemos que intercambiar información de inteligencia, tenemos que estar atentos y conscientes de todas estas diferentes herramientas de acciones agresivas, militares y no militares", dijo Stoltenberg en declaraciones a Times Radio.



"Los dirigentes aprobarán una nueva política de ciberdefensa para la OTAN que reforzará la coordinación aliada para garantizar la resistencia de la alianza frente a las amenazas cada vez más frecuentes y graves a las que nos enfrentamos por parte de actividades cibernéticas maliciosas perpetradas por actores estatales y no estatales", han explicado desde Estados Unidos.



En este sentido, el secretario se refería directamente a la amenaza llevadas a cabo desde Rusia, al que también se han referido desde Estados Unidos. "Vemos intentos de inmiscuirse en nuestros procesos políticos democráticos, de socavar la confianza en nuestras instituciones y esfuerzos por dividirnos. Tenemos que tomárnoslo muy en serio", insistió Stoltenberg.



Otros de los puntos principales en la reunión serán el desarrollo tecnológico para garantizar la defensa, la lucha contra el cambio climático, mayor reparto de gasto e inversión y aumento de la coordinación.



PROPUESTA DE NUEVO SECRETARIO DE LA OTAN



El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha sugerido este domingo a la ex primera ministra Theresa May como una candidata "excelente" para suceder a Stoltenberg el próximo año.



"Theresa May fue una primera ministra fantástica en tiempos realmente difíciles", ha dicho Wallace a la revista política italiana 'Formiche'.



"Trabajé con ella como ministro de Seguridad y sería una excelente candidata", ha remarcado.