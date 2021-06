O.Próximo.- Los palestinos ven escasas diferencias entre el Gobierno de Netanyahu y el de Bennett y Lapid

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Autoridad Palestina y Hamás han reaccionado este domingo al nombramiento de Naftali Bennett como nuevo primer ministro israelí y han destacado que ven escasas diferencias con el gobierno saliente, liderado desde hace doce años por Benjamin Netanyahu. Bennett cuenta con el apoyo del partido centrista Yesh Atid de Yair Lapid.



"No importa la forma del gobierno isarelí. No cambiará la naturaleza de nuestra relación (con Isarel). Es una entidad de ocupación y colonización a la que hay que resistir y ante la que debemos luchar por nuestros derechos por todas las vías de resistencia, la principal de ellas la lucha armada", ha afirmado un portavoz de Hamás, Fawzi Barhum.



Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno palestino con sede en Ramala ha advertido de que esperan pocos cambios del nuevo ejecutivo respaldado por ocho partidos.



"Esta vez se ha formado un gobierno sin Netanyahu en Israel. Sin embargo, sería inexacto llamarlo 'gobierno del cambio' a menos que quieran decir que Netanyahu ya no está. En cuanto a sus políticas, creemos que no habrá ninguna diferencia e incluso que puede ser peor", ha argumentado.



Bennett ha sido elegido este domingo nuevo primer ministro israelí con 60 votos a favor y 59 en contra en la Knesset o Parlamento israelí y pone fin así a doce años de gobierno de Benjamin Netanyahu.