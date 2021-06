Macron: Johnson sabía que habría problemas con el protocolo de Irlanda del Norte

EFE/EPA/NEIL HALL/POOL

Falmouth (R.Unido), 13 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este domingo que el primer ministro británico, Boris Johnson, sabía que habría problemas con los controles fronterizos al firmar el protocolo sobre Irlanda del Norte, pero pese a todo lo hizo y "ahora debe cumplir con lo acordado".

En una rueda de prensa tras participar en la cumbre del G7, Macron recordó que, al llegar al poder, Johnson no quiso conservar el arreglo que había alcanzado su predecesora, Theresa May, sobre Irlanda del Norte, "que era una forma de preservar la integridad territorial del Reino Unido", y firmó un protocolo del que conocía los problemas.

"No hay que enviar a la Unión Europea las incoherencias que conocemos desde el principio. Todo el mundo se tiene que calmar", dijo Macron.