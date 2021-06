Luis Merlo cumple 55 años

10-06-2021 LUIS MERLO. MADRID, 13 (CHANCE) Es uno de los grandes actores de nuestro país y hoy está de enhorabuena porque cumple 55 años. Hablamos de Luis Merlo, un profesional de la pantalla que ha desarrollado su carrera en el mundo de la interpretación en el teatro y televisión sacrificando su tiempo, pero recibiendo a cambio el cariño de un público que no se sacia de disfrutarle. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Es uno de los grandes actores de nuestro país y hoy está de enhorabuena porque cumple 55 años. Hablamos de Luis Merlo, un profesional de la pantalla que ha desarrollado su carrera en el mundo de la interpretación en el teatro y televisión sacrificando su tiempo, pero recibiendo a cambio el cariño de un público que no se sacia de disfrutarle.



Aunque ya despuntaba en sus inicios, su interpretación como Mauri en 'Aquí no hay quien viva' hizo que todo el mundo conociera al joven actor y quisiera saber por él. Una serie televisiva con la que saboreó el éxito mientras compaginaba su gira con la obra 'Excusas'.



Pronto llegaría 'El Internado', serie que se estrenó el 24 de mayo del 2007 con la que volvió a reencontrarse con compañeros de reparto como Amparo Baró y Natalia Millán, en la que interpretaba al director de un internado que hizo frente a una serie de misterios.



Su vida siempre ha ido de un lado a otro, del teatro a la pantalla y viceversa y tras años interpretando obras, volvió a la pantalla en 2016 para participar en 'La que se avecina' donde volvió a reencontrarse con Eva Isanta y Vanesa Romero. Una carrera que no ha finalizado y que sigue haciéndonos disfrutar cada vez que le vemos, así es Luis Merlo, un actor de los pies a la cabeza que cumple hoy 55 años.