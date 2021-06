Julio César Chávez promete lastimar al hijo del "Macho" Camacho

En la imagen, el excampeón mundial de boxeo el méxicano Julio César Chávez. EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo

Guadalajara (México), 12 jun (EFE).- El excampeón mundial Julio César Chávez, mejor púgil mexicano de la historia, prometió este sábado que castigará al puertorriqueño Héctor Camacho, a quien enfrentará el próximo 19 de junio en una pelea de exhibición.

"Este viejito te dará la chinga de tu vida, me faltaste el respeto", dijo Chávez al hijo de uno de sus rivales más enconados, Héctor "Macho" Camacho, a quien el mexicano venció en 1992 en Las Vegas.

Chávez, a punto de cumplir 59 años, ha realizado varias peleas de exhibición en los últimos años con el fin de recaudar fondos para ayudar a personas sin recursos y este sábado se propuso difundir su pelea con el hijo de Camacho, pero estuvieron a punto de llegar a los golpes.

El caribeño ofendió al excampeón mundial con palabras altisonantes, ante lo cual el boxeador retirado prometió desquitarse en el cuadrilátero.

"Ya esto no es exhibición, va a ser una pinche pelea", dijo Julio César, quien fue monarca del mundo en las divisiones superpluma, ligero y superligero y ganó 107 combates, 85 por nocaut, con seis derrotas y dos empates.

En 1992, Chávez derrotó Héctor Camacho y retuvo el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea que este sábado el peleador retirado consideró como la más mediática de su carrera y que paralizó a todo México.

En la cartelera en la que enfrentará al hijo del "Macho", el mexicano estará acompañado de sus hijos Omar Chávez, quien retará a Ramón "Inocente" Álvarez, hermano del campeón Saúl "Canelo" Álvarez; y Julio César Chávez Junior quien se medirá con Anderson Silva, ex campeón de peso medio de la Ultimate Fighting Championship.

En la función hará su debut en el boxeo profesional Johan Álvarez, sobrino del "Canelo", considerado el mejor boxeador libra por libra del momento.