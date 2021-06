Jorginho: "Italia se parece al Chelsea"

EFE/EPA/Alberto Lingria / POOL/Archivo

Roma, 13 jun (EFE).- Jorge Frello "Jorginho", centrocampista de la selección italiana y campeón de Europa con el Chelsea, consideró este domingo que el seleccionado "azzurro" y el conjunto londinense se parecen, por la unidad del vestuario y la filosofía de juego.

"Me gustaría sentir las emociones que viví con el Chelsea también con la selección. Aporto ganas de triunfar. Y nuestro grupo se parece al grupo del Chelsea, tenemos a buenos chicos, con ganas de demostrar su valor, todos tenemos ganas de lograr algo importante", afirmó Jorginho en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano.

"Todos nuestros jugadores saben lo que quiere el míster, todos los jugadores pueden jugar en nuestro sistema. Lo más importante es la mentalidad, atacar, ayudarnos, buscar espacios", agregó.

Jorginho ha tenido un crecimiento vertical en los últimos años, gracias al trabajo del español Rafa Benítez, su primer técnico en el Nápoles, Maurizio Sarri, el inglés Frank Lampard y el alemán Thomas Tuchel, y es ahora uno de los líderes del grupo "azzurro".

Sin embargo, mantuvo un perfil bajo: "Soy uno que siempre trata de ayudar. Contamos con jugadores con mucha personalidad y necesitamos la ayuda de todos, de (Giorgio) Chiellini, (Leonardo) Bonucci, (Marco) Verratti, (Ciro) Immobile, (Gianluigi) Donnarumma. Todos aportamos algo. No tenemos a un solo líder", dijo.

El centrocampista de origen brasileño advirtió además de los peligros de Suiza, una selección que necesita puntos tras empezar su camino en la Eurocopa con un empate 1-1 contra Gales en Baku.

"Debemos tener cuidado con el estilo que tienen. Cuentan con jugadores que llevan ya dos o tres competiciones de este tipo, cuentan con jugadores expertos", afirmó.

Envió, además, un fuerte mensaje de apoyo al danés Christian Eriksen, quien se encuentra despierto, estable y fuera de peligro en un hospital de Copenhague, tras desplomarse este sábado durante el partido de Dinamarca contra Finlandia.

"Estamos en el centro del espectáculo, pero el fútbol es mucho más. La pasión de la afición, el trabajo lejos de los focos. El fútbol es bueno también por lo que pasa fuera del campo. Lo que pasó ayer (por el sábado) es fuerte. Me afectó mucho. En ese momento pensaba en sus compañeros, en su pareja, en los aficionados", afirmó.

"Le deseo mucha suerte a Eriksen y a su familia. Quiero que tenga fuerza", concluyó.