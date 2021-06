Israel.- El exjefe del Mossad, favorito en las encuestas para suceder a Netanyahu al frente del Likud

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El exdirector de los servicios de Inteligencia exterior de Israel (Mossad) Yossi Cohen es el favorito en las encuestas para suceder al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, si decidiera abandonar el liderazgo del partido Likud cuando deje el cargo este domingo, como todo parece indicar a tenor de la más que probable confirmación de la nueva coalición de Gobierno que tendrá lugar esta tarde en el Parlamento.



En una encuesta del Canal 12, un 27 por ciento de los simpatizantes del partido respaldan a Cohen por encima de otras figuras como el ex alcalde de Jerusalén Nir Barkat, con un 16 por ciento.



A continuación, el exembajador de Israel en EEUU y la ONU Gilad Erdan cuenta con el respaldo del 8 por ciento de los encuestados, seguido del ministro de Finanzas, Israel Katz, con el 5 por ciento, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, con el 5 por ciento y el presidente de la Knesset (el Parlamento), Yariv Levin, con el 3 por ciento.



Cohen, cuyo mandato al frente de la agencia terminó a principios de mes, ha declarado esta semana que podría presentarse al cargo de primer ministro algún día, aunque de momento no lo contempla, según declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.



Fuentes cercanas al partido entienden que Netanyahu también considera a Cohen su opción favorita para sucederle al frente del partido, llegado el momento, de nuevo según el medio israelí.