Irán.- El principal candidato conservador a la Presidencia iraní defiende las conversaciones nucleares

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El clérigo Ebrahim Raisi, jefe de la Judicatura iraní y considerado gran favorito de los conservadores para alzarse con el triunfo en las elecciones presidenciales de la semana que viene, ha asegurado este domingo que respaldará las conversaciones nucleares con la comunidad internacional, aunque no serán un tema prioritario



Según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias IRNA, el portavoz de campaña de Raisi, Alireza Afshar, ha asegurado que su candidato cree en la necesidad de continuar con estas conversaciones, si bien las entiende como "una cuestión marginal que no debe ir asociada a los problemas que atraviesa el país o a otros asuntos del estado".



No obstante, Raisi "actuará en el marco de las políticas del sistema y lo previsto en las políticas exteriores, con un énfasis en la diplomacia".



El conservador Raisi quedó segundo en las elecciones de 2017 que acabaron con la victoria del entonces candidato reformista, Hasán Rohani, quien abandonará en junio el poder tras cumplir los dos mandatos permitidos.



El poder que acumula el clérigo es extraordinario, como custodio de la mezquita más grande de Irán, situada en Mashhad, y presidente de la 'bonyad' (fundación) Astan Quds Razavi, la más grande del mundo islámico.