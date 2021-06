Fútbol/Selección.- Jordi Alba: "Noto mucha ilusión por hacer algo grande en esta Euro"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El capitán de la selección española, Jordi Alba, explicó este domingo que nota "mucha ilusión por hacer algo grande" en la Eurocopa 2020 que para España arranca este lunes ante Suecia, con las ideas claras y en buen estado de forma y mente.



Alba, que comenzó su rueda de prensa previa con un mensaje de ánimo a Christian Eriksen, dejó claro que el capitán de la selección es Sergio Busquets, a quien esperan después de su positivo por coronavirus. "Sabemos todos que el capitán es Busquets, estamos deseando que vuelva, es un jugador vital", afirmó.



"Estamos con mucha ilusión de hacer algo grande, el míster también nos transmite eso y es importante. Noto mucha ilusión por hacer algo grande en esta Euro. Tenemos una idea muy clara, y todos nos sentimos importantes, nadie se siente titular", dijo.



"Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, cuando trabajas en grupo es más divertido, pero el trabajo que hace el míster es importante, es muy bueno, tenemos la idea que quiere el míster, y físicamente hemos seguido entrenando. No ha cambiado mucho la concentración", añadió, sobre los entrenamientos escalonados.



Alba fue preguntado por la inactividad en esta preparación. "Los jugadores estamos acostumbrados a jugar cada tres días, por una desgracia no pudimos jugar el último amistoso, pero estamos preparados y en condiciones", apuntó.



"La idea todos los años es llegar lo más alto posible, luego todo el mundo quiere ganar. Hay grupo humano, hay calidad, estoy con mucha ilusión igual que mis compañeros e intentaremos hacer un buen papel en esta Eurocopa. La ilusión es la misma, he tenido la suerte de compartir vestuario con grandes futbolistas, de ganar la Euro en 2012, es importante la calidad humana", confesó.