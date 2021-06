Fútbol/Euro.- El director de retransmisión televisiva de la Euro se defiende de las críticas por las imágenes de Eriksen

DUSSELDORF (ALEMANIA), 13 (dpa/EP)



El director de la retransmisión televisiva internacional de la Eurocopa 2020 se ha defendido de las críticas por ofrecer las imágenes del danés Christian Eriksen tras su paro cardiaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia en el Parken Stadion de Copenhague.



"Mostramos la tristeza y la desesperación de la gente, de los jugadores y de los espectadores. También sentimos la unidad en este momento de mayor preocupación. Eso tenía que ser transmitido", explicó Jean-Jacques Amsellem al periódico francés L'Equipe.



Eriksen cayó al suelo, sin contacto con ningún rival, en el minuto 43 del partido del sábado y recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) en el campo. Tras ello, fue trasladado al hospital, donde se encuentra en condición estable.



Amsellem aseguró que ha estado en contacto constante con la UEFA. "Nos dijeron que no mostráramos un primer plano de él y tampoco que mostráramos el masaje cardíaco. Hay una cámara lenta en la escena en la que se podía haber visto muy claramente cómo cae. Pero inmediatamente le dije a mi equipo que no se detuviera", afirmó. "Con más de 30 cámaras en el estadio, podríamos haberlo mostrado de cerca, pero no lo hicimos en ningún momento", añadió.



Canales como Cuatro en España, ZDF en Alemania o la BBC en Gran Bretaña fueron duramente criticados por mostrar las imágenes oficiales de televisión durante varios minutos.