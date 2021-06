España y Suecia quieren pasar la página del covid, Escocia está de vuelta

España y Suecia, afectadas por casos de covid-19 en su preparación, se enfrentan el lunes en Sevilla (19h00 GMT) en la primera fecha del grupo E de la Eurocopa, mientras que Escocia vuelve a la escena internacional tras una larga ausencia frente a República Checa (13h00 GMT).

La 'Roja', sin su capitán Sergio Busquets, positivo al covid-19 al inicio de la concentración, llega confusa a la primera contienda del torneo.

Para evitar la propagación de casos de covid, la selección española tomó medidas drásticas obligando a sus jugadores a entrenarse en solitario hasta el viernes.

Como consecuencia, no pudo disputar su último amistoso de preparación frente a Lituania el martes, dejando que lo jugara su selección sub-21, quien venció 4-0.

Para el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, la preparación de esta Eurocopa no ha sido óptima, pero sigue siendo optimista.

"No es una situación agradable pero ya hemos estado peor. El hecho de no entrenarnos en las condiciones ideales no debe servir como excusa", declaró.

El técnico está convencido de que su grupo cuenta con el talento suficiente para destacar: "España forma parte de las favoritas, no hay ninguna duda. Estamos en el grupo de las seis, siete favoritas".

Su rival, Suecia, no está mucho mejor. Los 'Blagult' (azules y amarillos) han perdido por el camino al talentoso atacante de la Juventus Dejan Kulusevski y al centrocampista del Bolonia Mattias Svanberg, afectados por el covid.

Aunque se conoce que ambos futbolistas ya son baja para el duelo contra la 'Roja', el seleccionador Janne Andersson, que también se quedó sin su emblemático capitán Zlatan Ibrahimovic (lesión en la rodilla), se da hasta el "domingo a medianoche" para enviar su grupo de 26 jugadores a la UEFA.

En el otro enfrentamiento del grupo, Polonia se desplazará a San Petersburgo para medirse a sus vecinos eslovacos. No estará Arkadiusz Milik pero sí su capitán y artillero Robert Lewandowski.

El equipo de Paulo Sousa no dio muestras de solidez defensiva en el encuentro de preparación ante Islandia (2-2) el martes en Poznan.

Un poco antes, Escocia, de regreso a un gran torneo internacional por primera vez desde 1998, chocará con los checos, en un partido que afronta como tapada.

Los escoceses se clasificaron sorprendentemente dejando por el camino a Serbia y cuenta en sus filas con buenos jugadores como Andy Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United) y John McGinn (Aston Villa), con los que tratará de superar al país finalista de la edición de 1996.

Presente en la Eurocopa-2016, República Checa quiere olvidar su mal papel en aquella edición, en el que perdió dos partidos (contra España, 1-0, y ante Turquía, 2-0) y logró el punto de la honra frente a Croacia (2-2).

-- Programa de la cuarta jornada de la Eurocopa (en horas GMT):

- Grupo D

En Glasgow: Escocia - Républica Checa (13h00)

- Grupo E

En San Petersburgo (16h00): Polonia - Eslovaquia

En Sevilla (19h00): España - Suecia

