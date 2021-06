España-Suecia, un arranque de Eurocopa enturbiado por el covid-19

España y Suecia se enfrentan el lunes en su debut en la Eurocopa (19h00 GMT), tras una semana marcada por el covid-19, que golpeó a ambas selecciones y llenó de incertidumbre el encuentro en Sevilla.

Las dos principales favoritas del grupo E, en el que también están Polonia y Eslovaquia, perdieron en el inicio de la semana por test positivos a dos jugadores cada una.

Suecia se quedaba sin el centrocampista Mattias Svanberg y su extremo Dejan Kulusevski, una de las estrellas de los nórdicos, mientras en España el capitán Sergio Busquets y el defensa Diego Llorente daban también positivo en las pruebas.

La Roja pudo recuperar el viernes a Diego Llorente, tras confirmarse que fue un falso positivo, pero sigue esperando a Busquets al que el seleccionador, Luis Enrique Martínez, afirmó querer esperar, aunque no podrá estar en este primer encuentro.

Los positivos trastocaron todos los planes de España y Suecia, que, siguiendo los protocolos sanitarios, han tenido que entrenar de forma individualizada.

- Espectadores y calor -

Solamente el sábado pudo la Roja volver a entrenar de forma colectiva, a pocas horas del inicio del partido el lunes en el estadio de La Cartuja, en el que hasta 16.000 espectadores podrán asistir.

Sobre el césped, las dos selecciones afrontaran un día de intenso calor en el que será su sexto enfrentamiento oficial de la historia, tras tres victorias españolas, una sueca y un empate.

Españoles y suecos se enfrentaron por última vez en 2019 en los clasificatorios para la Eurocopa y volverán a enfrentarse en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"No creo que ni a ellos ni a nosotros nos haga demasiada gracia", decía en diciembre Luis Enrique, aludiendo al "cansancio de enfrentarnos".

Con tantos choques, tanto Luis Enrique como el seleccionador sueco Janne Andersson tendrán difícil sorprender a su rival.

La Roja llega al encuentro habiendo sólo disputado un amistoso con Portugal (0-0) el 4 de junio, que dejó un poso de intranquilidad sobre el potencial goleador.

La Roja dominó, pero no logró transformar sus ocasiones, algo que tendrá que corregir el lunes ante los suecos, aunque Luis Enrique afirmaba tras ese encuentro que la falta de gol "no me preocupa, me ocupa".

Frente a los suecos, España optará probablemente por seguir fiel a sus principios de presionar y recuperar rápido para irse hacia la portería contraria.

En el capítulo ofensivo, Luis Enrique podría volver a optar por Álvaro Morata o mirar a Gerard Moreno, máximo goleador español de LaLiga, para tratar de hacer daño a los nórdicos.

- Apoyo a Eriksen -

En un día que se prevé caluroso, con más de 30 grados, España, que ha estado entrenando por la tarde en Madrid con temperaturas semejantes, espera convertir también el calor en un aliado frente a la selección sueca.

Los nórdicos, que se han entrenado a temperaturas más benignas en su país, no podrán contar con Kulusevski, una de sus grandes joyas, pero pueden apostar por el joven Alexander Isak.

El delantero de la Real Sociedad acaba de completar una gran temporada y se perfila como una de las grandes bazas ofensivas de los suecos, que este domingo mandaron un mensaje de aliento al danés Christian Eriksen, víctima de un desmayo el sábado.

"No se piensa en países o rivalidades cuando sucede algo así, pensamos en otro ser humano, en un colega y quiero mandarle mi apoyo a Eriksen, a su familia y a sus compañeros. Ojalá podamos verlo pronto", dijo el capitán sueco, Sebastian Larsson.

Mirando a España, el seleccionador Andersson advirtió que "tenemos un plan táctico bastante claro", aunque otra cosa es poder plasmarlo en el campo.

- Equipos probables:

España: Unai Simón - Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Fabián, Rodri, Thiago Alcántara - Olmo, Morata, Ferran Torres. Seleccionador: Luis Enrique Martínez

Suecia: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Berg. Seleccionador: Janne Andersson

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

