España.- Casado reta a Sánchez a mirar a la cara a los españoles y explicar por qué quiere "vender" la unidad de España

12-06-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, en la clausura del acto '2 años de Gobiernos por la Libertad' ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA EDU BOTELLA



Al arrancar su intervención delante de la sede del PP, un espontáneo trata boicotear el acto al grito de 'Pablo, nos has abandonado'



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este domingo "coherencia" y "dignidad" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su rechazo en el pasado a conceder indultos por motivos "políticos" y le ha retado a "mirar a la cara" a los españoles y explicarles por qué quiere "vender" la unidad de España para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.



Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas delante de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, entre otros, antes de asistir a la concentración en la Plaza de Colón contra los indultos.



Al arrancar su intervención, un espontáneo le han interrumpido al grito de 'Pablo Casado, nos has abandonado', un mensaje al que las decenas de simpatizantes y afiliados del PP congregados en la calle Génova han respondido con aplausos y coreando 'presidente, presidente'.



CASADO TIRA DE HEMEROTECA



Casado ha recordado que el propio Sánchez dijo hace unos años que no podía haber indultos por "causas políticas" y que "no se podía ir contra los tribunales sentenciadores". "Dijo exactamente que sentía vergüenza, que pedía perdón y que estaba muy cabreado por los indultos que en su día dío el PSOE", ha añadido.



Por eso, el líder del PP le ha solicitado "coherencia y dignidad", "respetando la unidad nacional" y "la Constitución que ha prometido defender", así como que "defienda la igualdad de todos los españoles y la Justicia".



Tras subrayar que "nunca la concordia y la convivencia se ha hecho contra la ley" y que "nunca en democracia se ha ido contra las decisiones de una Justicia democrática y libre", ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "no venda la soberanía nacional, la unidad nacional y la igualdad de los españoles por un puñado de votos y por seguir en la Moncloa unos meses más".



"¿POR QUÉ NEGOCIA EN LA CÁRCEL CON UNOS DELINCUENTES?"



"Pedimos que mire a la cara a los españoles y les explique por qué les quiere robar una parte de su nación y por qué quiere que algunos españoles tengan distintos derechos y obligaciones que otros y por qué negocia en una cárcel con unos delincuentes aquello que todos votamos hace 40 años en una Transición ejemplar", ha resaltado.



El presidente de los 'populares' ha defendido esta protesta en Colón, en la que no está prevista una foto conjunta con los líderes de Cs y Vox, a diferencia de lo que ocurrió en una manifestación similar en febrero de 2019.



"Así que queridos amigos, con liberad y sin ira, por España, por la Constitución y por la Justicia, España sí, indultos no", ha concluido, cosechando un fuerte aplauso de los militantes 'populares' congregados en Génova.