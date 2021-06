España.- Ayuso acusa a Sánchez de querer hacer al Rey "cómplice" de los indultos a los líderes del 'procés'

13-06-2021 Varios miembros del PP asisten a la manifestación contra los indultos, en Madrid (España), a 13 de julio de 2021. De izquierda a derecha: José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. POLITICA PP



"Hoy reivindicamos con nuestra presencia, no la foto de Colón, sino la foto de la dignidad", asegura la presidenta madrileña



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'. Además, ha afirmado que con la presencia del PP en la concentración de Unión 78 no reivindican la "foto de Colón" sino la "foto de la dignidad".



Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación delante de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, acompañada por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros. Después, se han dirigido a la concentración en la Plaza de Colón contra los indultos.



Ayuso, que ha sido aclamada por decenas de simpatizantes y afiliados de su partido que se han congregado en la sede del PP, ha afirmado que reivindican con su asistencia a esa protesta "no la foto de Colón" --en alusión a la manifestación de 2019 que reunió también a PP, Cs y Vox-- sino "la foto de la dignidad".



"PRETENDEN ROBARLE LA SOBERANÍA AL PUEBLO ESPAÑOL"



"La foto con la que queremos mostrar nuestro absoluto rechazo por lo que está sucediendo en España y que es gravísimo. Pretenden robarle la soberanía al pueblo español y de manera unilateral e ilegal trocear una parte de España, como es Cataluña", ha enfatizado.



Además, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha pasado de ser simplemente un inspector a ser un cómplice de lo que está sucediendo". "Por eso, desde la Comunidad de Madrid queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del Rey", ha aseverado.



En este punto, ha emplazado al Ejecutivo a aclarar si va a hacer firmar al monarca esos indultos a los líderes del 'procés'. El artículo 62 de la Constitución señala que corresponde al Rey, entre otras funciones, "sancionar y promulgar las leyes" y "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". En realidad es una atribución formal porque la concesión del indulto se aprueba en Consejo de Ministros.



"¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", se ha preguntado la presidenta madrileña, que ha exigido además a Pedro Sánchez a explicar a los ciudadanos qué pasos tiene previsto dar con los independentistas.



LE PIDE ACLARAR SI OPTARÁ POR LA 'VÍA ESCOCESA'



Ayuso ha señalado que el presidente del Gobierno debe aclarar "qué mas van a hacer" y si optará por "la vía escocesa y la independencia de Cataluña". A su entender, debe decir "cuál es su siguiente plan" para "mantenerse en La Moncloa".



"Desde la Comunidad de Madrid vamos a estar siempre del lado de la ley, de la Constitución, del Rey, de la unidad y de la soberanía de España. Por eso la presencia institucional de la Comunidad de Madrid hoy aquí se hace 'no en contra de' sino 'a favor de España", ha concluido, cosechando un fuerte aplauso de los simpatizantes del PP congregados.