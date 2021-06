13-06-2021 España.- Arrimadas exige a Sánchez que cumpla lo que dijo en campaña y no indulte a los presos del 'procés'. Dice que la foto que hay que buscar en la manifestación no es la suya junto con Casado y Abascal, sino "la de Sánchez con los golpistas" POLITICA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la concentración en la plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el proceso independentista, que no les perdone sus penas y que las cumplen íntegramente, como defendió en campaña electoral en 2019.



Arrimadas ha declarado ante los periodistas que este domingo se han congregado, convocados por la plataforma Unión 78, ciudadanos "de muchas ideologías diferentes" unidos por "la democracia, la justicia y el sentido común".



En su opinión, "la foto que realmente se tiene que buscar" en Colón no es la suya junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, sino "la de Sánchez con los golpistas".



EL PSOE "MINTIÓ PARA GANAR VOTOS"



"No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa", ha señalado, añadiendo que Sánchez "humilla" a los catalanes no independentistas "por cuatro votos en el Congreso" de las formaciones nacionalistas.



La presidenta de Ciudadanos cree que si antes el PSOE descartaba conceder esa medida a los presos del 'procés', es "porque sabe que la sociedad española no es favorable a hacer como si no hubiera pasado nada en Cataluña".



"Queremos que se cumplan la sentencia" impuesta por el Tribunal Supremo a los doce condenados --por el referéndum ilegal y la declaración de independencia de 2017-- y "las promesas del PSOE en campaña electoral", ha subrayado.



Según ha recordado, tampoco el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, adelantó antes de las elecciones catalanas que el Gobierno central aprobaría los indultos, ya que no es una "solución tan fantástica" como ahora pretenden hacer creer ni la aplican "en nombre de toda Cataluña".



NO SE INDULTA "EN NOMBRE DE LOS CATALANES CONSTITUCIONALISTAS"



Para Arrimadas, el PSOE ofrece "mentiras, engaños y puñaladas traperas al constitucionalismo en Cataluña". "Que no se indulte a los golpistas en nuestro nombre, en nombre de los catalanes constitucionalistas", ha reclamado.



En este contexto, ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en 'La Vanguardia', sugiera que quienes se oponen a los indultos se están enfrentando "a Cataluña". "Pensar que el separatismo es Cataluña es no haberse enterado de nada o tener una facilidad para mentir asombrosa", porque a quien se indulta es "a los que han roto Cataluña", ha comentado.



A continuación, la líder de Cs ha defendido que el "gesto" que debería tener el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no es con los presos del 'procés', sino con los catalanes que "han sufrido la ruptura de familias, el adoctrinamiento de sus hijos en las escuelas y los recortes y subidas de impuestos para pagar chiringuitos políticos" de los dirigentes independentistas y que han "dado la cara en Cataluña por el resto de España".



"Estamos hartos de que se dé premio siempre a los que se saltan las leyes, a los que rompen la democracia, a los que se saltan a la Justicia", ha insistido.



ALGUNAS PERSONAS LLAMAN "TRAIDORA" A ARRIMADAS



Arrimadas ha acudido a la manifestación junto a la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo; los vicesecretarios generales, Edmundo Bal y Daniel Pérez; el líder de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el eurodiputada Maite Pagazaurtundua.



Mientras la presidenta de la formación naranja hacía declaraciones ante los medios de comunicación, algunas personas se le han gritado "traidora", "fuera" y "te quedan dos telediarios".



Después, ella y sus compañeros de partido han tenido que quedarse fuera de la zona acotada para la concentración, primero junto a la escultura de Jaume Plensa y luego en la acera de enfrente del Paseo de la Castellana, porque el aforo estaba completo, según los organizadores.