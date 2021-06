El fin de semana más especial para Ana Obregón

MADRID, 13 (CHANCE)



Ana Obregón no está pasando por su mejor momento, de hecho le está costando levantar el vuelo después de haber sufrido hace varias semanas la muerte de su madre, Ana María Obregón, la mujer que la dio la vida y que la entendía mejor que nadie. Un duro golpe que se producía un año después del triste fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, el gran amor de su vida.



La actriz no está en su mejor momento, pero tiene a grandes amigos que se están volcando en ella y sobre todo, a una familia unida que le está apoyando durante estos días. Y es que a pesar de haber sufrido dos muertes en menos de un año que le han hecho querer marcharse aquí, Ana Obregón está demostrando la fortaleza que tiene en su interior y lo cierto es que la hemos visto sonreír a pesar de las dificultades.



Este fin de semana se ha cumplido el aniversario de boda de sus padres, dos de las personas más importantes de su vida y con los que todos los años subía una fotografía a sus redes sociales pregonando a los cuatro viento su amor por ellos. Y es que no hay mejor manera que celebrar el amor que tiene que con sus seres queridos.



Este año falta su pilar fundamental, pero no por eso Ana Obregón va a dejar de luchar. Su perfil de Instagram es su vía de escape y en él muestra y expone públicamente sus sentimientos más profundos y lo cierto es que son muchas las reflexiones que nos han hecho emocionarnos.



Un fin de semana muy especial para Ana Obregón porque sin duda recordará como siempre el aniversario de dos personas que han estado hasta el final unidos y que han sido sus dos grandes apoyos en su peor momento. Unos días en los que también recordará a su hijo, Aless Lequio, que amaba a sus abuelos y tenía una relación estupenda.