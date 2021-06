El cardenal salvadoreño espera que un proyecto de ley de agua retome avances

En la imagen, el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 13 jun (EFE).- El cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, dijo este domingo que espera que una iniciativa de ley de agua que presentará el Gobierno retome los avances alcanzados en la propuesta respaldada y trabajada por la Iglesia católica y las organizaciones ambientalistas.

"Ojalá que eso no se vaya a quedar en el cesto de la basura porque es una cosa muy bien trabajada para que la gente tenga el agua como un derecho humano fundamental", dijo el religioso en una rueda de prensa.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció recientemente que enviará un proyecto de ley de agua a la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista y que envió al archivo los proyectos existentes.

Chávez indicó que no conoce el contenido del proyecto, pero espera que "se tome en cuenta lo que se ha caminado hasta hoy" y calificó de "irresponsable" la forma en que se archivó el proyecto trabajado por la Iglesia y las organizaciones.

"Si la ley no es como pensamos que debe ser, la lucha tiene que continuar porque es la vida de la gente la que está en juego", dijo el jerarca católico, quien señaló que el tema "no lo podemos dejar a la deriva".

La Asamblea Legislativa también tiene pendiente la ratificación constitucional de una reforma que reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho.

La medida, aprobada por la anterior legislatura, necesita de 56 votos para entrar en vigor.

Cientos de salvadoreños llegaron el pasado 8 de junio a la Asamblea Legislativa para exigir la ratificación de esta reforma constitucional.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé que para el año 2022 el 80 % del territorio del país registre niveles de "estrés hídrico" por la escasez del agua.

Según el MARN, "los ríos han perdido gran parte de su caudal respecto al promedio histórico" entre 2015 y 2019, situación que ha generado "conflictos socio-ambientales locales", sin entrar en detalles de las zonas.