El atasco de Isak: acumula 22 partidos de primer nivel sin marcar

Madrid, 13 jun (EFE).- Alexander Isak, delantero de Suecia y una de sus principales armas para superar a España en la Eurocopa, sufre una atasco importante desde su exhibición con doblete incluido en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada. Desde entonces, cuando ha disputado partidos de primer orden, falla. En total, acumula 22 sin marcar.

A casi nadie se le olvida el grandísimo encuentro de Isak en el Bernabéu del curso pasado, cuando en cuartos de final la Copa del Rey se mostró definitivamente al mundo con dos tantos y una actuación soberbia que subió su caché tras eliminar al equipo que dirigía Zinedine Zidane (3-4).

Aquel 6 de febrero de 2020, al borde del inicio de la pandemia, Isak demostró que no se achanta en las grandes citas. Y no era la primera vez que lo hacia, porque antes, esa misma temporada, en diciembre de 2019, firmó otro tanto importante ante el Barcelona que provocó un pinchazo del cuadro azulgrana en San Sebastián (2-2).

Pero desde su actuación en el Bernabéu, Isak ha disputado con la Real Sociedad y con su selección muchos encuentros de primer orden y no ha conseguido marcar. En total, acumula 22 apariciones sin celebrar ni un solo gol que podrían ser 23 si se suma la final de la Copa del Rey ante el Athletic, en la que tampoco marcó. Y eso que esta temporada ha terminado con 17 aciertos, una cifra más que respetable.

Desde el doblete al Real Madrid, Isak se ha enfrentado al conjunto blanco en otras tres ocasiones. Todas en Liga. En ninguna, marcó. Ante el Barcelona, ha disputado un partido más, un total de cuatro: tres en Liga y uno en las semifinales de la Supercopa de España. Como ante el Real Madrid, se fue de vacío.

El Atlético tampoco ha sido su víctima. De hecho, al equipo de Diego Simeone jamás le ha hecho un gol, pero desde su noche gloriosa en el Bernabéu, Isak se ha enfrentado al conjunto rojiblanco en otras tres ocasiones, también todas en Liga. De nuevo, terminó esos partidos sin engordar sus estadísticas anotadoras.

Pero si se ha ido de vacío frente a los tres grandes clubes de España, en las competiciones internacionales, donde el nivel sube, Isak tampoco aprovechó sus oportunidades. La Real Sociedad, inmersa este curso en la Liga Europa, no contó con los goles del delantero sueco, que se quedó seco en toda la competición.

Por delante tuvo ocho oportunidades, pero ni en la fase de grupos frente al Nápoles, el Rijeka y el AZ Alkmaar, ni en los dieciseisavos de final en los dos partidos frente al Manchester United, perforó la portería de sus rivales. Ninguno de los goles de Isak esta temporada con la Real Sociedad, fueron internacionales. Todos los marcó en Liga.

Sin embargo, con su selección sí que ha marcado, pero a un rival muy inferior como Kosovo en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022. En los duelos de primer nivel, los que disputó de la Liga de Naciones, falló. No celebró ningún tanto en un par frente a Portugal, contra Croacia y en la final ante Francia, aunque en ese último sólo jugó los últimos cuatro minutos.

Ahora, contra España, Isak tendrá la oportunidad de reivindicar su figura. Sin duda, el duelo frente a los hombres de Luis Enrique Martínez es de categoría, como los anteriores 22 en los que se quedó seco.

El delantero de Suecia se podrá agarrar al espíritu del Bernabéu, aquel que le hizo brillar en un gran escenario y que acaparó elogios de todas las partes del mundo. Pero aquel doblete ya parece muy lejano. Exactamente, ha pasado un año, cuatro meses y ocho días sin que Isak celebre un gol ante ninguno de los tres clubes grandes de España o en un partido internacional con su selección o con su club.

Su seleccionador, Janne Andersson, espera que Isak despierte en el momento justo y en el escenario más importante de todos, una gran competición como la Eurocopa que podría terminar con el atasco de un jugador que espera romper su mala racha contra España.

Juan José Lahuerta