EEUU/Rusia.- Biden coincide con Putin en que las relaciones entre EEUU y Rusia atraviesan un grave deterioro

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de EEUU, Joe Biden, ha manifestado este domingo que está de acuerdo con la valoración que hizo su homólogo ruso, Vladimir Putin, de las relaciones entre Moscú y Washington, las cuales, en opinión del líder ruso, se encuentran en el punto más bajo en los últimos años.



"Pienso que Putin tiene razón, se encuentran en un punto muy bajo", ha declarado Biden en una rueda de prensa celebrada al finalizar la cumbre del G7 y a pocos días del primer encuentro que mantendrá con el presidente ruso en Ginebra (Suiza) el próximo miércoles.



El presidente estadounidese ha señalado, por otro lado, que su país no busca un conflicto de ningún tipo con Rusia sino volver a encauzar las relaciones de acuerdo con los estándares de la comunidad internacional.



Putin había declarado este domingo que el gran objetivo de su encuentro de la semana que viene con su homólogo estadounidense, Joe Biden, será el restablecimiento del diálogo directo entre ambos países tras años de fuertes tensiones diplomáticas que han roto las cadenas de contacto.



"Restablecer nuestros contactos personales, relaciones, retomar el diálogo directo, crear mecanismos de cooperación que funcionen en los ámbitos que son de mutuo interés", ha declarado Putin en una entrevista al canal Rossiya 1.



EXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL G7



Por lo demás, Biden ha valorado de manera muy positiva su participación en la cumbre del G7, "una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva" cuyos líderes han exhibido "entusiasmo genuino" para alcanzar un compromiso.



"Estados Unidos ha vuelto a su derrotero habitual: liderar el mundo junto a naciones que comparten nuestros valores más arraigados, y creo que hemos progresado en el restablecimiento de la credibilidad estadounidense entre nuestros amigos más cercanos", ha añadido en referencia al distanciamiento exhibido por su predecesor, Donald Trump, en la última cumbre.



EEUU PODRÍA ENTREGAR OTROS 1.000 MILLONES DE VACUNAS MÁS



Biden por último, ha indicado que Estados Unidos podría proporcionar mil millones de dosis más de la vacuna contra el coronavirus al mundo para finales de 2022, que se sumarían a los 1.000 millones comprometidos por el G7 tras la cumbre de este fin de semana.



"Existe la posibilidad de que en 2022, entrando en 2023, podamos estar en condiciones de proporcionar otros mil millones de dosis pero todavía no puedo concretar nada", ha explicado Biden, quien ha confirmado de todas maneras que Estados Unidos enviará 500 millones de dosis a países de bajos ingresos para finales del próximo año, una medida que se produce cuando la demanda de vacunas en EEUU está disminuyendo, debido a que una mayor parte de la población ya está vacunada.



Biden, en cualquier caso, ha asegurado que ésta es una iniciativa a largo plazo. "Existe el claro consenso entre todos nuestros colegas del G-7 de que éste no es el final", ha concluido.