Draghi dice que el G7 compartió posiciones ante China y las autocracias

Roma, 13 jun (EFE).- El presidente del Gobierno italiano, Mario Draghi, explicó este domingo que el tema político dominante durante la cumbre del G7 celebrada en Cornualles (suroeste de Inglaterra) fue "la actitud que se debe tener ante China y todas las autocracias en general" y que se llegó a posiciones compartidas.

Draghi afirmó en una rueda final tras los tres días de reuniones que sobre todo se habló de aquellos países "que utilizan la desinformación, las redes sociales, detienen aviones en vuelo, secuestran, matan, no respetan los derechos humanos e utilizan el trabajo forzoso" y que "todos estos temas de resentimiento contra las autocracias han sido tocados y compartidos".

El primer ministro agregó que "nadie discute que China tiene derecho a ser una gran economía, pero lo que se ha cuestionado son las formas que utiliza, como las detenciones coercitivas. Es una autocracia que no se adhiere a las reglas multilaterales y no comparte la misma cosmovisión que las democracias", y dijo que hay que ser "francos, cooperar, pero ser francos sobre las cosas que no se comparten y no se aceptan”.

Sobre el papel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Draghi comentó que "se habló de geopolítica" y que el mandatario estadounidense expresó que "quería reconstruir las tradicionales alianzas después del período de (la Administración de Donald) Trump en el que habían tenido graves fallas".

Sobre la pandemia, Draghi adelantó que si las infecciones empiezan a aumentar de nuevo, italia "también debería volver a obligar a la cuarentena a los que llegan de Inglaterra".

Y al respecto de la campaña de vacunación mundial, Draghi explicó que serán necesarias "las donaciones de vacunas y financiación especialmente para la compra del acelerador Acto A" , "que el vehículo que todos deberíamos utilizar es el programa Covax", y también "eliminar el bloqueo a las exportaciones de vacunas y materias primas", y que de todos estos temas se habló en la reunión.

Sobre levantar los derechos de las patentes de la vacunas adelantó que "hay una propuesta operativa de la Comisión Europea que parece ser un paso adelante que podría acercar a todos".

Por otro lad,o aseguró que “el ambiente del G7 fue positivo, pero realista: positivo porque hay siete países cuyas economías van bien o muy bien, la recuperación se está consolidando, la campaña de vacunación continúa en todos los países".

Concluyó destacando que ahora se necesita "un acuerdo ambicioso y duradero" sobre el clima, y agregó que hace falta "asignar una parte importante de las inversiones a la recuperación del medio ambiente".