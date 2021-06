Djokovic conquista Roland Garros y ya pisa los talones a Nadal y Federer

El serbio Novak Djokovic (N.1 del ranking ATP) se proclamó campeón de Roland Garros, sumando un 19º título de Grand Slam a su palmarés, después de derrotar este domingo en la final al griego Stefanos Tsitsipas (5º), y pisa ya los talones de Rafa Nadal y Roger Federer en la carrera por el récord de títulos 'Grandes'.

Djokovic, de 34 años, verdugo del 'Rey de la Tierra' Rafa Nadal en semifinales, se colocó tras su segundo título en el Grand Slam parisino a sólo un 'Grande' de alcanzar el récord de 20 que ostentan conjuntamente el tenista mallorquín y el suizo Roger Federer.

Tras su victoria por 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en más de cuatro horas de partido ante Tsitipas, el tenista de Belgrado se erigió además en el primer hombre en la era Open (desde 1968) en ganar al menos dos títulos de cada uno de los cuatro Grand Slam del calendario anual, y el tercero en la historia en lograrlo junto a los australianos Roy Emerson y Rod Laver.

"Los Grand Slam son los torneos más grandes y los que más me inspiran para trabajar y entrenarme al 100% cada día", admitió Djokovic este domingo tras recibir la Copa de los Mosqueteros de manos de dos excampeones, el sueco Björn Borg y el estadounidense Jim Courier.

Ahora mira aún más alto, y tiene en el horizonte el 'Golden Slam', ganar los cuatro grandes del circuito y el oro olímpico el mismo año. "Todo es posible", afirmó el serbio al respecto.

Djokovic, que disputaba su sexta final en el recinto de Porte d'Auteuil, y su 29ª de Grand Slam, había ganado los tres enfrentamientos precedentes ante Tsitsipas sobre polvo de ladrillo.

Además, su reciente épica semifinal ante Rafa Nadal le otorgaba un lógico favoritismo antes de saltar a la arena de la Philippe-Chartier.

"Ganar a dos grandes campeones en menos de 48 horas no era fácil ni física ni mentalmente, pero lo he logrado con mi mentalidad y mi calidad de juego", declaró Djokovic en sus primeras impresiones a pie de pista.

"¿Qué más puedo decir? Es un sueño que se cumple otra vez", añadió el serbio ante la ovación de los aficionados, y agradeció la presencia de sus padres y de su esposa, que no dejó de grabarle con el móvil desde la tribuna.

El joven y espigado tenista griego de rubia cabellera llegaba a la final en busca de erigirse en el referente de la superficie del polvo de ladrillo, sobre la que esta temporada es el hombre del circuito con más victorias (23) y sobre la que semanas atrás conquistó el Masters 1000 de Montecarlo.

- Segunda remontada de dos sets -

Y no tardó en atisbarse que el 'Djoko' que hizo morder el polvo al 13 veces campeón de Roland Garros se iba a encontrar a un rival que no estaba en la final como comparsa.

Los juegos se alternaron en el primer set hasta que el serbio rompió el servicio de su rival con 5-5. Pero el griego respondió en el siguiente juego con la misma moneda y el set se decidió en el desempate a favor de este último (6/8), aunque con más igualdad de la esperada después de que Tsitsipas mandase 5-2.

Tras un break en el primer juego, el segundo set cayó más fácilmente del lado del griego.

Fue entonces cuando la leyenda de 'Nole' comenzó a engrandecerse aún más; dos sets cerrados por la vía rápida 6-3 y 6-2 para el serbio obligaron a un quinto set peleado para acabar cerrando el partido con 6-4.

Pese a la derrota, Tsitsipas destacó su gran quincena en París: "No tengo lamentos. Podría haber llorado, pero no veo razones para llorar porque lo intenté todo y no se me ocurrió nada mejor".

El serbio se convirtió asimismo en el primer hombre capaz de remontar dos sets en contra en dos ocasiones en el mismo Grand Slam para acabar ganando el torneo.

Tras cuatro años de dominio de Nadal, Djokovic volvió a coronarse en París.

