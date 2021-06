Con trayectorias opuestas, chocan Colombia y Ecuador

CUIABÁ, Brasil (AP) — El antecedente más próximo es de hace apenas siete meses. Ecuador le recetó a Colombia un 6-1 en la eliminatoria mundialista, y sentenció el fin de la gestión del técnico Carlos Queiroz.

Pero aquella realidad parece lejana. Tras una larga interrupción en los duelos de clasificación rumbo a Qatar 2022 por la pandemia, ambos equipos reanudaron actividad hace unos días.

Sus trayectorias habrían cambiado: a la baja para Ecuador y al alza para una Colombia que buscará revancha en Cuiabá este domingo, día en que se pone en marcha la Copa América.

“Sabemos la selección que vamos a enfrentar. Una selección que ha recuperado su autoestima, sus formas, su intensidad y la ha vuelto una de las mejores, como ha sido en los últimos dos mundiales, de las mejores de América”, manifestó el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro. “Nosotros estamos en un proceso de querer ocupar ese lugar”.

La fecha doble de este mes en las eliminatorias representó la primera oportunidad de Rueda para dirigir a la selección en esta segunda etapa. El estratega fracasó en su intento de clasificar a su país al Mundial de 2006, pero recibió una nueva oportunidad a comienzos de este año.

Tras el golpazo en la visita a Ecuador y una goleada previa como local ante Uruguay, Colombia prescindió de los servicios del portugués Queiroz y sedujo a Rueda para que abandonara el timón de Chile y se mudara de selección.

Las primeras decisiones relevantes de la gestión siguen suscitando polémica. James Rodríguez volvió a mostrarse contrariado el sábado por la decisión de dejarle fuera de la plantilla para la Copa América, mientras que Radamel Falcao, el otro astro principal de Colombia, se ausentará también en Brasil, afectado por lesiones.

“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Yo ahorita no estaba mal, yo estaba perfectamente", manifestó James mediante un video en Instagram, para desmentir los argumentos de que Rueda lo había descartado por problemas físicos. “Fue una decisión del cuerpo técnico, la respeto pero yo no la comparto porque me faltaron al respeto”.

En el video, el mediapunta aparece con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, quienes tampoco están ya con la selección colombiana —Zúñiga se retiró en 2018.

Más allá de los dimes y diretes, es un hecho que la selección cafetera revivió en la eliminatoria. Goleó 3-0 a Perú en Lima, antes de rescatar en Barranquilla un empate agónico 2-2 ante la Argentina de Lionel Messi, remontando el déficit de goles en que se vio inmersa apenas a los siete minutos.

Así, Colombia parece llegar con buen ánimo y desempeño al partido en la Arena Pantanal.

Brasil fue designado sede de emergencia de la Copa América, luego que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas.

Sin la responsabilidad que conlleva ser local, Rueda podría aprovechar el certamen para seguir avanzando en la búsqueda del plantel y el rendimiento óptimo.

“Yo pienso que hay que aprovechar esta Copa América como la única oportunidad que tenemos los entrenadores para conocer más el grupo, trabajar, y más en el caso nuestro que llevamos 10 días reunidos con el grupo trabajando en esta fecha FIFA", valoró Rueda el sábado. “Hay mucho trabajo por hacer. El resultado fortalece y respalda, y más por lo que ha vivido la selección en estos últimos meses. La prioridad es conocernos evaluar la respuesta de la selección”.

En contraste, Ecuador había ilusionado en el comienzo de la eliminatoria, con tres victorias que lo ubicaron en el tercer sitio, sólo por debajo de Brasil y Argentina.

La reanudación deparó tropiezos en una visita ante Brasil y en casa frente a Perú, el colista de la eliminatoria. Aunque la Tri se mantiene en el tercer sitio, han arreciado los cuestionamientos para Alfaro.

El entrenador argentino no se arredra, y fijó objetivos altos para un equipo que jamás ha conquistado la Copa América.

“Me ha tocado en equipos humildes y salir campeón. ¿Dónde está escrito que tal equipo no puede salir campeón, más allá de que el favoritismo obviamente lo tienen los equipos históricos y ese tipo de circunstancias?”, enfatizó. “Nosotros queremos hacer una buena Copa América y para eso tenemos el objetivo de clasificar”.