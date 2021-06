Casemiro admite que Brasil jugará contra una Venezuela sin su "fuerza máxima"

Fotografía cedida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que muestra al jugador Casemiro y a varios de sus compañeros, durante un entrenamiento de la selección brasileña en el complejo deportivo del club Sao Paulo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/CBF/ Lucas Figueiredo

Brasilia, 13 jun (EFE).- El capitán de la selección brasileña de fútbol, Carlos Casemiro, lamentó este domingo que la selección de Venezuela no llegue a la Copa América con su “fuerza máxima” a causa de los casos de covid detectados, pero señaló que Brasil intentará hacerlo “lo mejor posible”.

Casemiro ofreció una rueda de prensa telemática horas antes del partido entre Brasil y Venezuela, en Brasilia, que dará inicio a un torneo que se prolongará hasta el 10 de julio y que tuvo que ser organizado a última hora después de que se descartara las sedes iniciales, Colombia y Argentina.

El sábado se informó de que una docena de integrantes de la delegación venezolana dieron positivo por covid, entre ellos ocho jugadores, lo que forzó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a convocar quince jugadores más para reforzar el equipo.

“Venezuela no va a llegar con la fuerza máxima, pero nosotros tenemos que jugar y hacerlo lo mejor posible, independientemente de los jugadores que sean”, afirmó Casemiro.

El mediocampista se hizo eco de críticas anteriores de los seleccionados brasileños sobre la organización del torneo por tener que convocado en Brasil “con prisas” después de que Colombia pidiera su aplazamiento por razones de orden público, lo que fue rechazado, y que Argentina se echara para atrás por la crisis sanitaria que atraviesa a causa de la pandemia de coronavirus.

“Una Copa América tan bonita, centenaria, no puede ser organizada en diez días”, afirmó Casemiro. “La forma en que fue hecho no fue de mejor organización, pero lo respetamos y ahora que estamos aquí queremos vencer”, insistió. EFE

