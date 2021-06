Brasil en duelo desigual con una Venezuela diezmada por covid-19 al inicio de la Copa América

Si en situación normal la diferencia entre Venezuela y Brasil es enorme, con un equipo diezmado por el covid-19, varios lesionados y un recambio urgente de 15 jugadores, la grieta es abismal. Así iniciará la Copa América-2021, que además tendrá en la primera fecha a un duelo más parejo entre Colombia y Ecuador.

También Bolivia reportó a tres futbolistas y un miembro del cuerpo técnico con coronavirus, dos días antes de su debut frente a Paraguay por el Grupo A en Goiania, una de las cuatros sedes de la Copa, junto a Brasilia, Rio de Janeiro y Cuiabá.

- Bajar del avión, dormir y a jugar -

Brasil, cómodo líder de la clasificatoria sudamericana y campeón defensor de la Copa América, tiene la mesa servida para deglutir el primer plato de la competencia continental.

Los 15 jugadores venezolanos convocados de urgencia, tres del exterior y el resto locales, deben saltar el domingo al campo de juego del estadio Mané Garrincha, en Brasilia, casi sin preparación y medirse con una gran potencia como la verdeamarilla, que está más de un escalón por encima de las otras nueve selecciones sudamericanas.

El gigante latinoamericano acoge el torneo regional entre el 13 de junio y el 10 de julio como el segundo país en el mundo con más muertos por el covid-19, casi 490.000, y bajo la advertencia de los expertos de que se aproxima una tercera ola de la pandemia.

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, fue la última carta que podía jugar la Conmebol para impedir una nueva suspensión del torneo selecciones más antiguo del mundo, como ocurrió en 2020.

Colombia, por las protestas sociales que dejan decenas de muertos, y días más tarde Argentina, por el recrudecimiento de la pandemia, se bajaron como anfitriones del campeonato que por primera vez en 105 años se iba a jugar en dos países.

Entrenadores y jugadores, incluido el plantel del anfitrión, criticaron que se haya elegido a Brasil como sede cuando se registran 17,3 millones de contagios, aunque el balón igualmente comenzará a rodar el domingo en la capital brasileña, donde se espera una manifestación contra la Copa.

- Sin equivalencias -

El estelar Neymar seguramente tendrá un paseo de domingo ante la Vinotinto, en el comienzo del camino hacia su primera Copa América, un título que tampoco nunca lograron otros míticos jugadores como Pelé y Diego Maradona y su amigo Lionel Messi, quien sueña con levantar el trofeo en el emblemático Maracaná y tomarse revancha de la final perdida ante Alemania por 1-0 en el Mundial-2014.

"Me gustaría que hubiera una condición de todos iguales en la competición", lamentó el sábado el técnico de la 'Seleçao', Tite, quien aseguró que, pese a todo, su combinado se siente seguro al disputar el partido ante Venezuela en la apertura del Grupo B.

El capitán llanero, Tomás Rincón, confirmó que es uno de los contagiados de su equipo, que suman al menos una decena entre futbolistas y delegación.

Para enfrentar a Brasil, gran favorito a ganar la Copa, Venezuela tampoco contará con otras figuras claves, lesionadas, como su goleador Salomón Rondón, el central Yordan Osorio y el extremo Darwin Machís.

"Todo lo que queremos hacer el domingo es ser competentes (...) honrar nuestra camiseta contra un equipo que es uno de los mejores del mundo", declaró el entrenador de la vinotinto, el portugués José Peseiro, quien animó a sus jugadores a estar el 300%.

- James marca la cancha -

"Me faltaron el respeto", lanzó James Rodríguez, el ídolo marginado de la selección Colombia, un día antes del debut de los cafeteros ante Ecuador en Cuiabá por el Grupo B.

"Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto", dijo molesto el jugador del Everton inglés en un video a través de Instagram semanas después de ser marginado por el entrenador Reinaldo Rueda.

El orientador deberá refrendar en la Copa América su fuerte apuesta de excluir a James, luego de lograr un espaldarazo en la reciente doble jornada de la clasificatoria sudamericana con un claro triunfo 3-0 ante Perú en Lima y una remontada con sabor a victoria frente a Argentina por 2-2, en ambos casos sin James.

Ecuador sigue tercero en el clasificatorio sudamericano, detrás del líder Brasil y de Argentina, pero perdió sus dos partidos de la última doble fecha y encendió luces de alarma entre los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro.

bur-ol/ma