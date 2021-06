Bolivia destaca la ayuda de México con la entrega de 150.000 vacunas de AstraZeneca

En la imagen, Martha Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México. EFE/Alberto Peña/Archivo

La Paz, 13 jun (EFE).- Bolivia resaltó la "solidaridad" y la cooperación de México por entregarle este domingo 150.000 vacunas contra la covid-19 de AstraZeneca, que garantizan una segunda dosis a varios bolivianos.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó a las 14:10 hora local (18:10 GMT) en la terminal militar contigua al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, con el cargamento de vacunas que también incluye sus respectivas jeringas.

Las 150.000 dosis de AstraZeneca son "de las que están siendo envasadas en México", dijo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado, que participó en el acto de entrega.

Delgado resaltó que el Gobierno mexicano "ha decidido compartir dosis" a pesar de que su país "no ha terminado con su vacunación" aunque sí está en condiciones de colaborar con países "que tienen una situación crítica" por la pandemia de la covid-19.

"No hay mejor manera de mostrar esta solidaridad que apoyarnos mutuamente en esta pandemia", destacó la funcionaria mexicana.

A su turno, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, relató que Bolivia tenía dificultades para acceder a las vacunas AstraZeneca fabricadas por el instituto Serum de la India a pesar de existir un contrato para la provisión de "varios millones" de dosis.

"Cuando la situación se complicó en la India (por la pandemia) ya no se pudieron exportar vacunas (...) el instituto Serum se escudó en una imposibilidad porque fue el Estado indio el que definió la prohibición", señaló el canciller boliviano.

Tampoco la vía del mecanismo Covax de las Naciones Unidas, que en marzo pasado ya había entregado 228.000 dosis de AstraZeneca a Bolivia, "ayudó a construir una solución" para la llegada de más vacunas, manifestó Mayta.

El canciller mencionó que Bolivia había tocado varias puertas y que "la primera respuesta firme, clara, sin dobleces, fue la de México".

Delgado y Mayta firmaron el acto de entrega de estas 150.000 vacunas de la británica AstraZeneca, que se suman a las 100.000 de la rusa Sputnik V recibidas en la víspera para continuar con su proceso de vacunación, mientras se espera para las siguientes semanas un millón de la china Sinopharm.

Bolivia desarrolla el proceso de inmunización desde finales de enero en varias etapas llegándose a aplicar 1.542.588 primeras dosis y 522.603 de la segunda.

El país recibió algo más de 2,7 millones de vacunas entre las del tipo Sputnik V, Sinopahrm, AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.

El Gobierno boliviano ha estimado que unas 7,5 millones de personas deben recibir la inmunización contra la covid-19 que forman parte de la "población vacunable" de entre más de 11 millones habitantes.

El país atraviesa desde inicios de mayo por la tercera ola de contagios con jornadas donde los casos han superado los 3.000 y en número de fallecidos ha estado alrededor del centenar.

Desde comienzos de la pandemia, en marzo del año pasado, se han reportado 15.485 decesos y 405.347 casos confirmados.