Antonio David y Olga Moreno cumple 12 años de casados

29-11-2019 Antonio David Flores y Olga Moreno forman una pareja unida desde hace más de veinte años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Antonio David empezó su relación con Olga Moreno en el año 2000, él ya empezaba sus paseos por los platós de televisión hablando de Rocío Carrasco, su primera mujer, y lo cierto es que llamaba la atención la rapidez con la que había rehecho su vida. Lo que empezó como un amor de verano, se fue consolidando con el paso del tiempo y la que ahora concursa en Honduras se convirtió en el apoyo principal para el ex guardia civil.



Su boda no llegó hasta el 2009, el 13 de junio de ese año ambos consolidaban su amor por todo lo alto y se daban el 'Sí, quiero'. En el mismo año se anunciaba el embarazo de ella, pero todo acabó en un aborto, hasta que en 2012 nació su primera y única hija en común, Lola.



Rocío y David enseguida conectaron con Olga Moreno y ahora son una gran familia, al menos es lo que nos venden en los medios de comunicación desde que los dos hijos de Rocío Carrasco llevan viviendo en la misma casa de ella y de su padre, Antonio David.



La entrada de Antonio David en 'Gran Hermano VIP' hacia que Olga Moreno diese un paso adelante y empezase a participar en el mismo mercado que su marido. Orgullosa, defendía a su marido en los platós y meses más tarde a Rocío Flores durante su concurso en 'Supervivientes 2021'.



Ahora, Olga Moreno ya es un personaje público, no por ser la 'mujer de', sino porque ha saltado la línea fina entre anónima y concursante. Esto se ha producido en un momento muy delicado en sus vidas por la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.



Cuando Olga Moreno salga de 'Supervivientes' tendrá que hacer frente a fuertes declaraciones de la primera mujer de su marido, pero también a todo lo que se ha dejado entrever sobre los hijos de este. Hoy, se cumplen 12 años de esta ceremonia matrimonial que a pesar del paso de los años y de la exposición de algunos testimonios en televisión que afirmaban que habían existido deslealtades, siguen más unidos que nunca.