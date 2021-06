Ana Obregón recuerda a su hijo, Aless Lequio, en su aniversario de muerte

14-06-2016 Ana Obregón y Aless Lequio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Ana Obregón lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a verter su dolor por redes sociales porque, al fin y al cabo, es la única manera que tiene de desahogarse y sentirse escuchado. Son muchos los seguidores que le han apoyado durante este último año tras la muerte de su hijo y eso, aunque no le quite el dolor interno, le hace saber que tiene un apoyo bestial.



Hoy, 13 de junio hace un año y un mes que Aless Lequio perdía la batalla contra el cáncer, pero ganaba un legado intachable de lucha y sacrificio que será difícil superar. Su madre ha utilizado su perfil de Instagram para desahogarse con sus seguidores y expresar su dolor:



"Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació. Fue la persona que más me quiso y más ame, me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar. Fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer. Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente. Fue mi hijo... Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos".



De esta manera, Ana Obregón ha vuelto a dejar claro que su hijo era un ángel caído del cielo que la protege y la cuida ya desde arriba. Un año que ha sido especialmente duro para ella porque hace varias semanas tenía que enfrentarse a otra muerte dolorosa, la de su madre, Ana María Obregón.