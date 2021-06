AMP2.- Brexit.- Londres pide a la UE que deje de ver a Irlanda del Norte como un "país distinto de Reino Unido"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha pedido "un poco de respeto" a los líderes de la Unión Europea, después de interpretar que parecen haber considerado "en grupo" a Irlanda del Norte "como si de alguna manera fuera un país distinto del Reino Unido" durante las tensas conversaciones mantenidas en la cumbre del G7 que celebra este domingo su último día en Cornualles.



Reino Unido y la UE están actualmente en desacuerdo sobre la implementación de los acuerdos posteriores al Brexit para Irlanda del Norte, conocido como Protocolo de Irlanda del Norte, antes del final de un "período de gracia" para algunos controles fronterizos a fines de este mes.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este sábado que tanto la Unión Europea (UE) como Reino Unido deben "aplicar lo acordado" en torno al Brexit y ha resaltado que "hay una unidad total" en el bloque respecto a esto. Von der Leyen, que ha manifestado que la UE "quiere las mejores relaciones posibles con Reino Unido", ha hecho referencia a las crecientes tensiones en torno a la aplicación del protocolo relativo de Irlanda del Norte.



En respuesta, el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que su gobierno "hará lo que sea necesario" para "mantener la integridad territorial" del país y agregó que "no dudará" a la hora de suspender elementos del protocolo sobre Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit.



Uno de los momentos culminantes de este episodio de tensión habría llegado, según fuentes de 'The Telegraph', en una conversación entre Johnson y el presidente francés, Emmanuel Macron.



De acuerdo con las fuentes del medio, el primer ministro trató de explicar su frustración con el Protocolo de Irlanda del Norte al preguntar a Macron qué haría si las salchichas hechas en Toulouse no pudieran llegar a París. En respuesta, Macron "le contestó que Toulouse y París eran parte de un mismo país", a lo que Johnson le replicó que Irlanda del Norte también lo es.



Fuentes del Elíseo han matizado a Sky News que lo que Macron quiso decir es que "Toulouse y París son parte de un área geográfica única y que Irlanda del Norte es una isla", y que "el presidente simplemente quiso resaltar que la situación era bastante diferente".



"No estaba bien hacer este tipo de comparaciones y recordó al primer ministro que la salida del Reino Unido de la UE fue una decisión británica y que era necesario ceñirse a la palabra dada", según las fuentes francesas.



Ahora, y en declaraciones también recogidas por Sky News, Raab ha denunciado la postura de los líderes europeos al entender que distorsiona el estatus de Irlanda del Norte.



"Eso no solo es ofensivo, tiene efectos en el mundo real en las comunidades de Irlanda del Norte; crea una gran preocupación, una gran consternación. ¿Se imagina si habláramos de Cataluña, de la parte flamenca de Bélgica, de uno de los lander (estados) de Alemania, del norte de Italia, o de Córcega en Francia como países diferentes?", se preguntó.



"Hace falta un poco de respeto y también, francamente, un poco de aprecio por la situación de todas las comunidades de Irlanda del Norte", ha lamentado Raab.



También el primer ministro Johnson se ha referido a esta cuestión, aunque ha restado importancia a lo ocurrido en la rueda de prensa tras la cumbre del G7. "En realidad lo que ha ocurrido en esta cumbre es que había una cantidad de trabajo colosal sobre temas que no tenían nada que ver con el Brexit", ha apuntado.