AMP.- Perú.- Fujimori exige un recuento de votos "hasta el final" tras asistir a la marcha de Fuerza Popular en Lima

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujirmori, ha exigido que el recuento de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se lleve a cabo "hasta el final".



Tras asistir a la concentración de simpatizantes de su formación por las calles de la capital del país, Fujimori ha realizado un mitin en el que ha asegurado que no se puede permitir que se escondan "todas las trampas que se hicieron en las mesas" de los comicios, según detalla el diario 'El Comercio'.



Además, la candidata de Fuerza Popular ha reconocido que se llevó una "sorpresa" al ver la diferencia entre los resultados y el recuento rápido que había llevado a cabo la consultoría Ipsos.



"Queremos que se haga un conteo de votos hasta el final, que se analicen las actas que tienen irregularidades. Por supuesto, cuando ese conteo concluya, esperamos que todos los peruanos respetemos el resultado, por el otro lado y de acá también", ha reiterado.



En la misma línea, Fujimori ha aseverado que no va a permitir que Perú "se convierta en la Venezuela chavista", presidida por Nicolás Maduro, que lleva "50 elecciones manipulando el voto".



Del mismo modo, Fujimori ha calificado como "muy extraño" que el JNE haya reculado en su decisión inicial de ampliar el plazo de presentación de solicitudes para anular mesas de sufragio.



El portavoz de Fuerza Popular, Miguel Torres, ha apuntado por su parte que aceptarán el resultado electoral "cuando emita la última resolución el JNE como segunda instancia". "Una vez que sea emitido por el JNE, nosotros aceptaremos y acataremos el resultado, sea cual fuere. Si es que el resultado del JNE indica que un gobierno comunista debe asumir las riendas del Perú, tendremos que aceptar, con mucho pesar, pero aceptaremos", ha explicado.



Sobre la petición de prisión preventiva para Fujimori por corrupción, Torres ha apuntado al "odio" del fiscal. "Ha quedado demostrado que el fiscal tiene una obsesión por Keiko Fujimori. La verdad es que a mí me da lástima porque debe tener una vida bien complicada, llena de odio, y espero que Dios lo ayude", ha afirmado en una entrevista con 'Perú21'.



Por el momento, con el 99,925 por ciento de los votos validados, el recuento de como vencedor a Castillo --con el 50,141 por ciento-- por delante de Fujimori --con el 49,859 por ciento--. Sin embargo, quedan aún pendientes por resolver pedidos de nulidad de mesas y actas observadas en los Jurados Electorales Especiales del JNE.