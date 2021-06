3-1. Bélgica se lleva el bronce femenino tras dominar con claridad a España

EFE/EPA/Willem Vernes

Madrid, 13 jun (EFE).- La selección femenina belga se llevó este sábado la medalla de bronce del campeonato de Europa con una victoria por 3-1 sobre España, que no pudo repetir el tercer puesto de la pasada edición.

El partido mostró una clara superioridad de las belgas, que se aprovecharon de un mal comienzo de sus rivales para imponer su dominio, adelantarse y obligar a España a ir a remolque.

Las españolas se centraron en el primer cuarto en contener los ataques de las belgas, que tuvieron dos penaltis córners que no pudieron transformar gracias a una buena labor defensiva de las de Adrian Lock y al acierto en la portería de María Ruiz.

Bélgica insistió con ataques cada vez más peligrosos, hasta que la capitana Barbara Nelen culminó otra gran jugada con un gol en el minuto 22.

Pareció reaccionar España y dispuso por fin de su primer penalti córner, que María López no logró convertir. Las 'red sticks' se fueron al descanso en desventaja pero con mejores sensaciones.

No se confirmaron en la reanudación, de nuevo con las españolas en dificultades para hilar sus ataques y mantener la posesión.

Un pie de Alejandra Torres supuso otro penalti córner para Bélgica, pero en la defensa de esas jugadas sí estuvieron atinadas las españolas.

Al borde de concluir el tercer cuarto Abigail Raye sorprendió a la portera española con un golpeo por alto que se tradujo en el segundo tanto de belgas.

Gracias a una revisión del videoarbitraje la españolas consiguieron un nuevo penalti córner, pero tampoco sacaron rédito. Casi de inmediato tiraron otro, con el mismo resultado.

Nada más comenzar el último cuarto una gran incursión por la derecha de Alicia Magaz fue rematada a gol por Lucía Jiménez. Sin embargo, la esperanza de que España se metiese de nuevo en el partido duró solo el minuto que tardó Ambre Ballenghien, muy peligrosa durante todo el encuentro, en marcar el 3-1 y enfilar el camino hacia la medalla de bronce.

Otros dos penaltis córner sin transformar acabaron con las opciones de las españolas, que se marchan del torneo tras ganar a Escocia (4-1), perder con Países Bajos (7-1) y empatar con Irlanda (1-1) en la fase de grupos, y caer en semifinales con Alemania (4-1) y en el partido por el bronce con Bélgica (3-1).

La selección de Lock disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. Debutará contra Australia el 25 de julio y después jugará con Argentina (26), Nueva Zelanda (28), China (30) y Japón (31). EFE

