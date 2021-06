"Ya no duermo", de Marina Palacio, premio a mejor corto de Festival de Málaga

Ya no duermo", de la donostiarra Marina Palacio, ha ganado este viernes el premio a mejor corto de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine en Español de Málaga. EFE/Javier Etxezarreta /Archivo

Málaga, 11 jun (EFE).- "Ya no duermo", de la donostiarra Marina Palacio, ha ganado este viernes el premio a mejor corto de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine en Español de Málaga.

Al recoger el galardón, dotado con 2.000 euros, Marina Palacio ha dedicado el premio a su padre, Kechús Palacio, y a su primo Miguel Burgueño, que son los protagonistas de la cinta, en la que se narra la historia de un niño y su tío que quieren rodar una película de vampiros.

Marina Palacios también ha dado las gracias a la escuela de cine Elías Querejeta, a cuya primera promoción pertenece y sin la cual, ha dicho, no podría haber hecho este corto.

"Ya no duermo" ya fue presentado en la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián y ahora, tras el parón de la pandemia de coronavirus, ha llegado y ha triunfado en Málaga.

En declaraciones a Efe, Marina se declaró muy feliz y sorprendida porque "no era algo esperado" y dio las gracias a todos los que han participado en su corto, así como a su madre.

Esta noche también se han entregado en el auditorio del Museo Picasso de Málaga algunas biznagas que reconocen el trabajo de jóvenes estudiantes, la creatividad, el riesgo y, en algunos casos, la maestría de veteranos como Judith Colell que con "15 días", sobre la violencia de género, se ha hecho con el Premio Signis.

Colell ha dicho que en el tiempo transcurrido entre la presentación de la cinta y esta entrega una mujer ha sido asesinada y el cadáver de una niña ha sido encontrado en el marco también de la violencia de género.

"Chavalas", de Carol Rodríguez Colás, se ha hecho con los premios Movistar+ y ASECAN (Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía).

El Premio del Jurado Joven ha sido para "El cover", ópera prima del actor Secún de la Rosa, mientras el Premio Feroz Puerta Oscura al mejor largometraje de sección oficial ha ido a parar a "Ama", de Julia de Paz Solvas.

Dentro de los cortometrajes documentales, la biznaga de plata a recaído en "Homenaje a la obra de Phillip Henry Gosse", de Pablo Martín Weber, y ha habido una mención especial del jurado para "A comuñón da miña prima Andrea" ("La comunión de mi prima Andrea"), de Bradán Cerviño.

El Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA) ha otorgado el Premio del Público a "La Habitación Cerrada", de Julie Trillo y Alejandro Romero.

Dentro de los cortometrajes de ficción, además del premio a Marina Palacio, se ha otorgado la biznaga de plata a la mejor dirección a Pablo Hernando, por "El ruido solar"; a Goize Blanco el galardón a la mejor interpretación femenina por "Polvo somos" y a Enric Auquer a la mejor interpretación masculina por "Fuga", un relato intimista dramatizado y ficcionado de su propia vida. El premio del público ha recaído en "Polvo somos", de Estíbaliz Urresola.

En los cortometrajes Animazine, el galardón principal ha sido para "Yo", de Begoña Arostegui, mientras que el del Público lo ha ganado "Proceso de selección", de Carla Pereira. EFE

