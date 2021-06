Vuelve Chéryshev, el héroe ruso del Mundial

El futbolista ruso Denis Cheryshev. EFE/Biel Aliño/Archivo

San Petersburgo (Rusia), 12 jun (EFE).- Nada más ponerse la camiseta nacional, Denís Chéryshev se transforma. Puede ser que haya vivido muchos más años en España, pero el zurdo valencianista ha pasado sus mejores momentos como futbolista defendiendo el escudo con el águila bicéfala.

“Denís está bien. Le falta muy poco. El año ha sido complicado en su club”, señaló a Efe su padre Dmitri Chéryshev, antiguo jugador del Sporting de Gijón que comentará la Eurocopa para la televisión rusa.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Chéryshev no llegó como titular indiscutible al Mundial. De hecho, fue suplente en el primer partido ante Arabia Saudí, pero después se convirtió en una fuerza imparable y acabó el torneo con cuatro goles.

“Yo sólo quiero que disfrute de la selección. Lo que puedo garantizar es que se dejará la piel en el campo”, señala su padre en respuesta a una pregunta sobre si Denís puede repetir la hazaña de 2018.

Él confía en el equipo, que mantiene la base de la Copa Mundial, aunque cree que puede flojear en defensa.

Chéryshev hijo debutó con Fabio Capello cuando era jugador del Real Madrid (2012), pero las lesiones le impidieron tener continuidad y se perdió el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa en 2016.

El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, le esperó. Lo convocó para el Mundial, algo que no todos en Rusia entendieron y el jugador criado en la cantera blanca le respondió con una actuación memorable.

Su gol en los cuartos de final contra Croacia, uno de los mejores del torneo, le encumbró como el héroe del equipo anfitrión.

Su padre fue internacional una decena de veces entre 1994 y 1998, pero no fue finalmente convocado a los Mundiales de EEUU y Francia. El hijo subsanó esa herida familiar.

SIN GARANTÍAS DE TITULARIDAD

Esta vez, tampoco parte de titular y, de hecho, no saltó al campo en los últimos dos amistosos ante Polonia y Bulgaria. Cherchésov lo está reservando.

“En cuanto a Chéryshev, aún le falta un dos por ciento. Cada entrenamiento Denís está más listo para jugar”, admitió el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido de hoy ante Bélgica.

El preparador físico de la selección rusa, el español Paulino Granero, comentó a Efe que ya no tiene molestias. "Yo le veo bien", subrayó.

Por delante de Chéryshev hay varios jugadores. Su papel debería ser el de revulsivo en caso de que se tuerzan las cosas, más aún después del positivo del joven extremo Andréi Mostovói, un jugador muy del gusto de Cherchésov.

“La situación es diferente a hace tres años. Ha tenido una serie de lesiones y sólo se recuperó al final de la liga española. Está claro que no va a ser titular”, comentó a Efe Ígor Rabiner, conocido periodista del diario deportivo más popular de Rusia, “Sport-Express”.

Rabiner cree que, al jugar con tres defensas centrales, Cherchésov condena al valencianista a un rol secundario.

“Las opciones de Chéryshev de jugar un papel importante en el torneo se han reducido mucho. No puede jugar de lateral largo y tampoco en el centro. Es un extremo puro”, opina.

En su opinión, el hecho de que haya sido convocado para la Eurocopa ya es un premio para un jugador que se perdió muchos partidos esta temporada con el Valencia.

“Recordaron cómo jugó en el Mundial y le están agradecidos por ello. Seguramente saldrá cuando haya que marcar de manera desesperada. Si hay que reforzar las bandas, tendrá su oportunidad. En ese caso, su participación estará justificada”, resaltó.

Ignacio Ortega