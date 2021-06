Tomás Rincón no viaja con la Vinotinto a Brasil por "un cuadro viral"

El jugador de la selección de Venezuela Tomás Rincón. EFE/ Julio Cesar Guimarães/Archivo

Caracas, 11 jun (EFE).- El centrocampista Tomás Rincón, capitán de la selección venezolana de fútbol, no viajó con la Vinotinto a Brasil, donde comenzará este domingo la Copa América 2021, debido a "un malestar físico y un cuadro viral", informó este viernes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El departamento médico y el cuerpo técnico acordaron mantener al futbolista del Torino italiano "en aislamiento preventivo en Caracas a la espera de su evolución", aclaró la FVF en la cuenta de Twitter de la selección.

La lista de 28 seleccionados por el técnico portugués José Peseiro fue publicada el jueves y, de ella, se cayeron Wilker Ángel y Rolf Feltscher, bajas de última hora al haber dado positivo por covid-19 en el último test antes de viajar.

La Vinotinto viajó este jueves a Brasilia en un vuelo que hizo escala en Manaos, capital del estado Amazonas.

El defensor Ronald Hernández, del Atlanta United de Estados Unidos, tiene previsto llegar este viernes a Brasilia para sumarse a la concentración.

De otro lado, Yeferson Soteldo, del Toronto canadiense, "continua evolucionando" de "una dolencia física" y "en las próximas horas" se definirá en qué momento se suma a la concentración de la selección en Brasilia, agregó la FVF.

Venezuela ha quedado encuadrada en el Grupo A de la Copa América 2021 y debutará frente a la anfitriona este domingo en el estadio Mané Garrincha de la capital brasileña.

A la cita no han acudido Salomón Rondón, Yordan Osorio y Darwin Machís, todos ellos descartados de la lista definitiva por las lesiones que los aquejaban en las últimas semanas.

La Vinotinto no ha sido capaz de encontrar un buen ritmo de juego constante bajo el liderazgo de Peseiro y, en sus últimos dos partidos, ambos de las eliminatorias suramericanas para el mundial 2022, perdió 3-1 frente a Bolivia en La Paz y empató 0-0 con Uruguay como local.