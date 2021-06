Rusia.- Putin alaba a Trump y reconoce que la relación con Estados Unidos está "en su punto más bajo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido este viernes que la relación institucional con Estados Unidos "se ha deteriorado hasta llegar a su punto más bajo de los últimos años", aunque ha ensalzado la figura del expresidente estadounidense Donald Trump.



"Trump es un individuo extraordinario y talentoso (...) Es un individuo colorido. Puede que te guste o no, pero no provenía del 'establishment' estadounidense", ha aseverado Putin en una entrevista para la cadena NBC.



Respecto a su homólogo estadounidense, Joe Biden, Putin ha apuntado que "es radicalmente diferente a Trump" porque es "un hombre de carrera" que ha pasado "prácticamente toda su edad adulta en política", aunque ha remarcado que sí que cree que podrán mantener una buena relación institucional.



"Tengo la gran esperanza de que, habrá algunas ventajas y algunas desventajas, pero no habrá ningún movimiento impulsivo", ha dicho.



Por otro lado, preguntado sobre las muertes de opositores políticos, Putin ha remarcado que durante su mandato se ha "acostumbrado a ataques desde todo tipo de ángulos y bajo todo tipo de pretexto y razones, de diferente calibre y ferocidad", y que "nada de eso" le sorprende.



Finalmente, ha catalogado como "una tontería" un informe de 'The Washington Post' sobre la cesión de Rusia a Irán de un sistema de satélite avanzado que permite el rastreo de objetivos militares.



"Son solo noticias falsas. No sé nada sobre ese tipo de cosas. Aquellos que están hablando sobre esto probablemente sepan más al respecto que yo. Es una tontería, una basura", ha zanjado.



Putin se reunirá con Biden, por primera vez desde que este tomase el cargo en enero de 2021, el próximo miércoles en Ginebra en el marco de la visita a Europa del mandatario estadounidense.