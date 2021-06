Previsiones generales de la AFP de las 11H00 GMT

NOTICIAS PRINCIPALES

EEUU UE GB G7: Prevención de futuras pandemias y desafíos diplomáticos en el segundo día del G7

PERÚ ELECCIONES: OEA descarta "graves irregularidades" en elección de Perú, que sigue sin ganador

-- EEUU UE GB G7

CARBIS BAY, Reino Unido:

Prevención de futuras pandemias y desafíos diplomáticos en el segundo día del G7

Los líderes del G7 adoptarán este sábado una declaración, calificada de "histórica", para prevenir futuras pandemias, en el segundo día de una cumbre en Inglaterra que insistirá en el multilateralismo frente a los desafíos que plantean Rusia y China.

Por Laurence BENHAMOU, con Jean-Baptiste OUBRIER en Falmouth

CARBIS BAY, Reino Unido:

La diplomacia amable de Joe Biden, en contraste con Trump

"¡Todos al agua!" El comentario de Joe Biden en la tradicional foto de familia de la cumbre del G7, que este año se celebra cerca de la playa, marca la pauta de una diplomacia más amable que la de su predecesor Donald Trump.

Por Jerome CARTILLIER

FALMOUTH, Reino Unido:

Un G7 con sabor a COP26 para el Reino Unido

De la defensa de los océanos a la recuperación "limpia", el Reino Unido aprovecha la cumbre del G7 para movilizar a sus aliados en materia de ecología, con la esperanza de dar buena imagen meses antes de la conferencia climática COP26.

Por Jean-Baptiste OUBRIER

FALMOUTH, Reino Unido:

La UE llama a Londres a respetar el Brexit y Johnson les pide "pragmatismo"

El Brexit cayó el sábado como un jarro de agua fría sobre la pretendida unidad del G7. Poniendo una nota discordante, los europeos exigieron al Reino Unido que respete sus compromisos en Irlanda del Norte mientras Londres pedía "pragmatismo y concesiones".

Por Martine PAUWELS

-- PERÚ ELECCIONES

LIMA:

OEA descarta "graves irregularidades" en elección de Perú, que sigue sin ganador

El balotaje presidencial en Perú, que cinco días después sigue sin arrojar un ganador entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, fue un "proceso electoral positivo" en el que no se detectaron "graves irregularidades", declaró este viernes la misión de observación de la OEA.

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

BUENOS AIRES:

Sospechosos de muerte de Maradona comenzarán a ser indagados en Argentina

La fiscalía argentina que investiga las circunstancias de la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona empezará el lunes a tomar declaración indagatoria a siete personas, entre ellas su médico personal y una psiquiatra, sospechosos de haberlo "abandonado a su suerte".

-- EUROPA

VARSOVIA:

El grito de una artista enciende las protestas de la oposición bielorrusa en Polonia

Con un desgarrador grito de desesperación y de ira, que resuena frente a las oficinas de la Comisión Europea en Varsovia, la artista Jana Shostak ha puesto cara al movimiento de protesta de los opositores bielorrusos en Polonia.

Por Dario THUBURN

-- ÁFRICA

ARGEL:

Argelia celebra elecciones entre represión y boicot

Los argelinos acudieron a las urnas este sábado para unas elecciones legislativas anticipadas boicoteadas por el movimiento de protesta Hirak y parte de la oposición, en medio de una fuerte represión de las autoridades.

Por Abdellah CHEBALLAH con Philippe AGRET en Túnez

LAGOS, Nigeria:

Los medios audiovisuales de Nigeria sufren tras la prohibición de Twitter

En las paredes de la redacción de News Central, hay una inscripción: "no a la mediocridad ni a la desinformación". Pero para sus decenas de periodistas, casi todos de menos de 40 años, el trabajo se complicó desde la decisión del gobierno de Nigeria de suspender Twitter.

Por Sophie BOUILLON, con John Okunyomih en Abuya

ABIYÁN:

Costa de Marfil, cuando "reconciliación nacional" rima con impunidad

¿Cómo perdonar sin saber a quién? En marzo de 2011, en plena crisis electoral, llovían obuses sobre el barrio de Abobo, en el norte de Abiyán. Mathurin Kouassi nunca se ha curado de las heridas y le cuesta aceptar que nadie haya sido condenado.

Por Caroline TAIX

-- ASIA

HONG KONG:

Liberan a la activista hongkonesa prodemocracia Agnes Chow

La activista del movimiento prodemocracia de Hong Kong Agnes Chow fue puesta en libertad este sábado, dos años después de las manifestaciones multitudinarias, un aniversario que pone bajo tensión a la excolonia británica.

Por Yan ZHAO y Jerome TAYLOR

KABUL:

En plena tercera ola, los afganos rehúyen el covid-19

"No, no... ¡Yo no tengo coronavirus!". En un hospital de Kabul, apenas se escucha a Said Ali Shah hablar a través de la máscara de oxígeno. Le cuesta aceptar que ha contraído el covid-19 en plena tercera ola en Afganistán.

Por Mushtaq MOJADDIDI

