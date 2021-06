Perú.- Fujimori exige al presidente Sagasti que "no interfiera" en el proceso electoral y que se mantenga "al margen"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La candidata a la Presidencia de Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha exigido este viernes al presidente del país, Francisco Sagasti, que "no interfiera" en el proceso electoral y que se mantenga "imparcial" y "al margen".



"El presidente no genera calma, todo lo contrario. La competición no está pareja. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Nosotros seguiremos defendiendo nuestro derecho voto a voto", ha aseverado Fujimori en una publicación en sus redes sociales.



Este mensaje se produce después de que este jueves Sagasti confirmase contactos con el entorno de la candidata Fujimori y su oponente Pedro Castillo para pedir "bajar la tensión" a la espera de "resultados oficiales".



"La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tiene contacto con ambas candidaturas", explicó Sagasti.



Sin embargo, aunque el presidente remarcó su deseo de que esta decisión "no se distorsione y malinterprete", Fujimori la ha considerado como una interferencia en su "legítimo derecho" a defender sus votos.



Así, con el 99,59 por ciento de los votos, el recuento da como vencedor a Castillo, quien habría recabado el 50,17 por ciento de los sufragios durante la segunda vuelta, mientras que Fujimori se habría hecho con el 49,82 por ciento.