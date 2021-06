Perú.- Fuerza Popular anuncia que impugnará sus peticiones de nulidad declaradas como improcedentes

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El asesor legal del partido político peruano Fuerza Popular, de la candidata ultraderechista Keiko Fujimori, ha anunciado su intención de impugnar sus peticiones de nulidad de actas declaradas como improcedentes por los Jurados Electorales Especiales (JEE) por haber entrado fuera de plazo.



El partido de Fujimori había presentado a los JNE acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional por irregularidades que ha percibido durante las elecciones, y que representan unos 200.000 votos que podrían ser claves para el resultado final de las elecciones presidenciales de la semana pasada.



Con el 99,86 por ciento de los votos, en un ajustado recuento que distancia a los dos candidatos por un estrecho margen, el candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, habría recabado el 50,14 por ciento de los sufragios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mientras que su rival Fujimori se habría hecho con el 49,85 por ciento de los votos.



El órgano electoral peruano había decidido en la mañana de este viernes ampliar el plazo --hasta las 20.00 horas-- con el objetivo de recibir los recursos de nulidades tanto por parte de Perú Libre como de Fuerza Popular si bien se ha celebrado en la tarde un Pleno para evaluar la decisión.



Con tres votos a favor y uno en contra, el JNE resolvió no continuar con la ampliación del plazo, que había concluido ya en la noche del miércoles, tras lo que "cualquier solicitud debía ser considerada extemporánea", según informa el medio peruano 'La República'.



El asesor, Julio César Castiglioni, ha explicado que el partido Fuerza Popular no está impugnando por impugnar, pues tienen un respeto por los organismos electorales, sino porque "existe un derecho".



"Lo hacemos no porque queremos distorsionar la voluntad popular, sino porque creemos que es nuestro derecho, porque creemos que hubo una mala intención de distorsionar la voluntad popular", ha asegurado en declaraciones recogidas por Radio Programas del Perú (RPP).



La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú ha descartado este viernes que haya "graves irregularidades" en el proceso de las elecciones presidenciales peruanas y ha llamado a respetar los "tiempos legales" del mismo.



El equipo, encabezado por el exministro de Exteriores paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, ha presentado su informe preliminar realizado tras su etapa en el terreno en la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados el domingo.



En dicho informe, la misión ha aseverado que ha observado "un proceso electoral positivo" en el que se han registrado "mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta".