Ormeño se entrena con Perú y recibe los mejores deseos de Paolo Guerrero

Fotografía de archivo del jugador Santiago Ormeño jugando con Puebla quipo que participa en el torneo mexicano de fútbol. EFE/Hilda Ríos/Archivo

Lima, 12 jun (EFE).- El delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño se entrenó este sábado por primera vez con la selección de fútbol de Perú, donde tuvo ocasión de conversar con el veterano Paolo Guerrero, quien le deseó éxitos en la Copa América de Brasil.

En el entrenamiento de la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca participaron 25 de los 26 jugadores convocados, con el estreno absoluto de Ormeño, jugador del León mexicano.

En los campos de la Villa Deportiva Nacional (Videna), los seleccionados realizaron ejercicios físicos y trabajos con balón.

Tras llegar durante la noche de este viernes a Lima, Ormeño afirmó que está "muy feliz" por haber sido convocado por Gareca para disputar la Copa América con Perú.

"Vengo a sumar, he visto lo que ha hecho el grupo y vamos por todo. Arriba Perú", señaló el atacante de 27 años.

El delantero, quien en 2019 tuvo un breve paso por el Real Garcilaso del Cusco, remarcó que buscará "aportar" con la mayor cantidad de goles posibles.

En la Copa América, Ormeño emulará a su abuelo, Walter Ormeño, quien fue portero de la selección peruana que ocupó el tercer lugar en el torneo continental disputado en 1949, también en tierras brasileñas.

Durante el entrenamiento de este sábado llegó hasta la Videna Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico de las selecciones peruanas, quien remarcó que no fue convocado por "razones de salud", ya que aún se recupera de una lesión que sufrió el año pasado.

Guerrero, quien juega en el Internacional brasileño y fue capitán de la selección peruana subcampeona de la Copa América de Brasil 2019, dijo que espera que sus compañeros "puedan hacer un gran torneo".

"Voy a estar en Brasil, así que estaremos cerca. Espero estar para septiembre (con la selección), no es complicada mi lesión. Vuelvo entre hoy a mañana a Brasil", informó.

El artillero agregó que llegó a conversar con Ormeño y que todo estuvo "bien", tras lo cual reiteró que espera que Perú "pueda repetir llegar a la final de la Copa América".

"Los muchachos están capacitados para lograrlo", aseguró.

La selección peruana jugará la Copa América con una delantera renovada después de que Gareca decidiera dejar fuera de la convocatoria a figuras como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidiaz y Edison Flores.

La ofensiva peruana estará conformada por Santiago Ormeño, Gianluca Lapadula y los jóvenes Álex Valera y Luis Iberico, figuras destacadas este año con el Universitario de Deportes y Melgar, respectivamente.

Perú, que integra el Grupo A de la Copa América junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, debutará este jueves en el torneo frente a la Canarinha.