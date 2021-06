ONG piden al Gobierno mexicano una estrategia para frenar el trabajo infantil

Un niño vende hoy alimentos en una calle de Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- Organizaciones internacionales hicieron este sábado un llamado urgente a que el Gobierno mexicano diseñe una estrategia nacional para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil.

"Un llamado urgente para que se diseñe una Estrategia Nacional que incluya programas y políticas sectoriales con acciones específicas para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil", expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones World Vision México y Save The Children.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, exaltaron la necesidad de una estrategia que incluya programas y políticas sectoriales con acciones específicas.

Las organizaciones indicaron que dicha estrategia deberá contemplarse en el presupuesto federal, asegurando los recursos suficientes para su implementación.

A nivel mundial, expresaron, el trabajo infantil afecta el presente y futuro de 152 millones de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, hay 3,3 millones de menores vinculados a este tipo de labores.

De esos 3,3 millones, 600.000 ponen en peligro sus vidas al trabajar diariamente en los campos agrícolas.

Mientras que las víctimas más vulnerables son las que pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes y/o con alguna discapacidad.

AFECTACIONES POR PANDEMIA

Para World Vision México, es probable que la pandemia por covid-19 haya aumentado las cifras de trabajo infantil.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante la pandemia, en México 628.000 de niños y adolescentes abandonaron sus estudios.

Esto debido a la crisis económica, la falta de ingresos familiares suficientes y ausencia de condiciones para continuar estudiando a distancia.

Oscar Castillo, director del Programa Campos de Esperanza en la organización World Vision, se deben establecer medidas efectivas e inmediatas para abolir el trabajo infantil.

"Se deben de construir consensos para la consolidación de alianzas entre el gobierno, sociedad civil, sector privado y organizaciones de trabajadores para prevenirlo y erradicarlo", indicó.

Ambas organizaciones expresaron que se debe seguir promoviendo el trabajo digno o decente, junto con la defensa y protección de los derechos laborales, ya que permite que las familias tengan los recursos necesarios para vivir dignamente y no recurran al trabajo infantil.

Agregaron que las acciones emprendidas para prevenir y erradicar el trabajo infantil tienen que enfocarse en los sectores con mayor prevalencia, como la agricultura.

Expresaron que se debe prestar especial atención a las necesidades de las familias jornaleras migrantes, provenientes de comunidades indígenas, y con acciones diferenciadas para abordar las vulneraciones de derechos que afectan a las mujeres.

Por su parte, Save The Children insistió en la necesidad de que el Gobierno, empresas y sociedad civil tomen acciones para reducir el trabajo infantil.

"Sobre todo ahora, que la pobreza, empleo informal y desempleo generados por la pandemia amenazan con incrementar exponencialmente el número de niñas y niños en actividades productivas", finalizó.