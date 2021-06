Muere migrante mexicano al caer del muro fronterizo en Texas

Especialistas forenses de Estados Unidos resguardan el cuerpo de un migrante mexicano que falleció al caer del muro fronterizo en el lado estadounidense hoy, desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/ Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 12 jun (EFE).- Un migrante mexicano, de 24 años, perdió la vida este viernes al caer del muro fronterizo en divide México y Estados Unidos, en la parte de Texas, de acuerdo con un autoridades de ambos países.

El accidente ocurrió en la fronteriza Ciudad Juárez, que colinda con la ciudad de El Paso, Texas, cuando el hombre, de quien no se precisó el nombre, intentaba cruzar al lado estadounidense y cayó de la parte alta de la estructura de hierro, desde uno 10 metros de altura.

Las autoridades mexicanas indicaron que el hombre escaló con cierta facilidad la valla metálica del lado mexicano, intentó acomodarse para el descenso, ya del lado de la Unión Americana, pero al estar sobre la cima, resbaló.

Tras la severa caída, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. llegaron al lugar.

Posteriormente colocaron una cinta de color rojo, para que se realizara el levantamiento del cuerpo y que los especialistas forenses determinaran la causa del fallecimiento.

Ante el reciente incremento de la ola migratoria, en la frontera México-EE.UU. también han aumentado los casos en los que los migrantes pierden la vida al ir en busca del sueño americano.

El 3 de junio, autoridades estadounidenses informaron que un hombre murió por problemas de salud a causa de las elevadas temperaturas en la zona de Texas

En un comunicado, explicaron que recibieron el reporte de la desaparición de un migrante que cruzó ilegalmente a Estados Unidos.

Detallaron que el hombre se desmayó cerca de una escuela en la ciudad de El Paso, pero el grupo con el que viajaba no se detuvo y lo dejó en el piso. Posteriormente los agentes lo localizaron sin vida.

"El calor del verano en la región fronteriza del oeste de Texas y Nuevo México es implacable y muy peligroso para las personas que intentan ingresar ilegalmente a EE.UU,", indicaron las autoridades.

Sobre este tipo de muertes, Alberto Cabezas, vocero de la Organización Internacional para Migraciones (OIM), dijo que "los migrantes ponen en riesgo su vida cuando pasan por rutas duras, aisladas o inhóspitas".

Refirió que las expectativas de los migrantes para cruzar "son pocos realistas" y las personas que les prometes cruzarlos les dan información confusa y no piensan que la frontera está cerrada.

En lo que se refiere a la frontera México-Estados Unidos, en el año 2020 se registraron 186 muertes al intentar cruzar y en lo que va del 2021, se han presentado 125 de estos casos.