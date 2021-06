Moscú decreta una semana de vacaciones para frenar los contagios de coronavirus

Un trabajador del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia desinfecta el monumento COVID-19 en la estación de tren de Belorussky como parte de la campaña para prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 en Moscú, Rusia. EFE / SERGEI ILNITSKY

Moscú, 12 jun (EFE).- Las autoridades de Moscú declararon hoy vacaciones retribuidas durante la semana que viene y anunciaron otras restricciones después de que el incremento de contagios de coronavirus alcanzara este sábado la cifra más alta en lo que va de año.

"Para frenar el incremento de contagios y salvar vidas humanas, firmé hoy un decreto que declara feriados retribuidos los días del 15 al 19 de junio de 2021", informó en su blog el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Al lunes 14, feriado correspondiente al Día de Rusia, celebrado este sábado, se le suman otros cinco días, además de los fines de semana, por lo cual los moscovitas descansarán 9 días seguidos, del 12 al 20 de junio.

Sobianin constató que el inicio de la temporada estival incrementó el flujo de turistas y la movilidad de los capitalinos, lo cual hizo que el pico epidemiológico se desplazase de mayo a junio.

"Durante la última semana la situación (...) se ha agravado bruscamente. El número de contagios saltó a los niveles pico del año pasado", lamentó.

El alcalde expresó su preocupación por el número creciente de pacientes graves y por que la enfermedad ataca cada vez más a personas que no pertenecen a los grupos de riesgo "tradicionales".

"Hay muchos enfermos graves entre las personas de mediana edad e incluso jóvenes", informó, al indicar que "es imposible no reaccionar ante esta situación".

Sobianin anunció que miles de camas de hospitales se volverán a adaptar para recibir a pacientes de covid-19.

Además de la semana de vacaciones, la administración volvió a recomendar la vuelta al teletrabajo al mayor número posible de empleados que no hayan sido vacunados, al menos el 30 % de los trabajadores, y especialmente los mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Además, del 13 al 20 de junio cerrarán los locales de juegos y las cafeterías de los centros comerciales.

Los restaurantes, cafeterías y bares mantendrán sus servicios, pero se limitará su horario con la prohibición de trabajar en horas nocturnas, desde las 23.00 hasta las 06.00.

Sobianin concluyó su mensaje con un llamado a los moscovitas a cumplir con las medidas sanitarias de previsión y vacunarse, al asegurar que "mientras no se logre una vacunación efectiva" continuarán las recaídas y los incrementos bruscos de contagios.

Este sábado en Rusia se detectaron 13.510 nuevos pacientes, lo cual significa un retroceso a los niveles observados en febrero pasado, y fallecieron 399 pacientes, según las autoridades sanitarias.

En Moscú, principal foco de la covid-19 en el país, en las últimas 24 horas se detectaron 6.701 nuevos casos, la mayor cantidad de contagios en lo que va de año.