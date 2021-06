Melina Ramírez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Melina Ramírez (@melinaramirez90) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 494.075 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares fueron:





Amor, amor, amor 💫





Si tienen poco tiempo para entrenar.. qué hacen? A- Superior 💪🏻 B- Inferior 🦵🏻 C- Siguen durmiendo 😂😴. El colmo los que respondan este 🤣 . Así me veo de verdad verdad después de entrenar..destruida pero sabiendo que le di duro y eso me encanta 💪🏻😅💦 . @filalatin @clubbodytech





Un domingo muy feliz lista para seguir grabando 🎥 Luego les cuento en qué estoy trabajando en 🇲🇽🌮 estoy muy emocionada 😍🙏🏻💫 Amo mi trabajo!





Comenta un 💛 Amo jugar con mi pelo! . El color por el que me preguntan tanto, me lo hace @verawillstyle para mi es el mejor en rubios. Un ser humano hermoso demasiado talentoso que adoro. Gracias por cuidarmelo con tanto amor 💛. Mi producto #GoUp también me ayuda mucho, me lo hace crecer y por sus vitaminas, me lo mantiene fuerte 😍





Qué palabra creen que me define? 💫🧡 . Feliz noche!

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.