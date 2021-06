Madrugones y horas de espera para recibir la vacuna en Paraguay al bajar edad

Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 hoy, en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 12 jun (EFE).- Paraguay rebajó este sábado la edad de vacunación para incluir a las personas de 55 años en adelante y miles de ciudadanos acudieron tanto en auto como a pie hasta los 19 puntos habilitados en todo el país para recibir sus dosis.

Antes de que amaneciera, cientos de paraguayos ya aguardaban en sus vehículos la apertura del vacunatorio de la Costanera de Asunción, frente al río Paraguay, en kilométricas caravanas que abarcaban buena parte del paseo fluvial y se extendían hasta la zona del Congreso, en el microcentro de la capital.

Pasado el mediodía, Blanca Leguizamón, una de las paraguayas que acudió a vacunarse, recibió su primera dosis y su carné de vacunación tras seis horas de espera en auto, con otros miembros de su familia que también recibieron el biológico.

"Prácticamente, me siento un poco aliviada y liberada", dijo a Efe al retirarse del vacunatorio.

A la entrada de la Costanera, todavía a unos kilómetros del punto de vacunación, Mariana Aquino, otra de las personas que fue a vacunarse este sábado, aguardaba su turno desde las 7.30 de la mañana y seguía prácticamente al final de la cola.

"Los sábados y domingos es cuando podemos, entre semana tenemos que trabajar. Espero que nos alcance a todos, todos madrugamos y venimos con esa ansia de ponernos la vacuna. Eso es solamente lo que nos puede ayudar para vivir", dijo a Efe mientras descansaba fuera del vehículo.

Después de más de un año de pandemia, y en un país que acumula más de 10.500 fallecidos por coronavirus, esos pinchazos llevan la esperanza de que la situación "termine" y "vuelva la vida como antes", añadió.

En la misma caravana, Edgar Duarte, otro de los paraguayos que ya entraba este sábado en la franja de edad, mostraba ilusión por recibir su dosis.

"Es una satisfacción que estemos accediendo a la vacuna. No cualquiera puede en estos momentos en Sudamérica y acá estamos accediendo una franja grande de la población paraguaya", comentó a Efe.

Las autoridades sanitarias estiman que con esta rebaja a la franja de 55 a 59 años se llegará a unas 600.000 personas, aunque hasta la mañana del viernes, un día antes de comenzar la vacunación, solo había 200.000 registrados.

La afluencia de este sábado, muy superior a la observada en semanas anteriores y franjas de edad superiores, no sorprendió a las autoridades sanitarias, que esperaban esta respuesta por parte de la sociedad al bajar la edad y, también, al ser feriado nacional.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, dijo este sábado a los medios, desde el vacunatorio de la Costanera, que se trata de un grupo de edad "donde hay más gente" y confió en alcanzar a lo largo del fin de semana un "récord de vacunación por día".

"Ahora estamos con grupos más jóvenes donde hay más densidad, más gente, y era más o menos lo que imaginábamos", expresó.

Sequera también aclaró que, a pesar del impulso en la vacunación, la incidencia en las cifras de contagios se reflejará cuando se alcance, al menos, el 30 % de la población vacunada.

VACUNAS GARANTIZADAS

Ante las largas filas y sin ver todavía el puesto de vacunación, muchos de los que aguardaban se preguntaban si llegaría su turno antes del cierre del vacunatorio, a las 17.00 hora local, y, sobre todo, si quedarían dosis disponibles.

Paraguay ha ido recibiendo vacunas a cuentagotas desde febrero de este año e incluso las autoridades sanitarias se vieron obligadas a suspender la vacunación durante unos días en algunas regiones del país hasta que arribaron nuevas entregas.

Desde el Ministerio de Salud garantizaron que había dosis disponibles para todas las personas que aguardaban desde la madrugada y las que se iban incorporando a medida que avanzaba el día.

Además de las compras y donaciones ya conocidas, México anunció la entrega a Paraguay de 150.000 vacunas contra la covid-19, que llegarán al país el domingo.

Paraguay ha vacunado desde febrero a unas 444.179 personas, según los últimos datos del Ministerio de Salud, y tiene el objetivo de inmunizar a unos 4,7 millones de personas de los 7 millones que componen su población.

El país suramericano acumula 387.687 contagios, 10.561 fallecidos y 319.572 recuperados desde marzo de 2020.

Noelia F. Aceituno