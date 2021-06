Lucero arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Lucero (@luceromexico) causó un gran éxito en su perfil de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 242.440 de interacciones entre sus fans.

Qué tal este #LuceroTBT de hace algunos “meses” que me recuerda a nuestro #SiempreAmigos de hace apenas unos días?! 😍✨💖





Sigo maravillada de lo increíble que le quedó a @luceromijaresoficial esta versión de This Will Be en nuestro streaming #SiempreAmigos con @oficialmijares 😍🤩 #PapásOrgullosos 🤗🥰 Insuperable mi Lucerito, es lo máximo escucharte y verte cantando así!Chéquenlo en el link en bio! ♥️♥️♥️♥️





Este #LuceroTBT es uno más que tiene que ver con #SiempreAmigos 🤩 ¿Saben cómo se llama esta película que hicimos @oficialmijares y yo? 🤟🏼👀





Awwwn! Amo esta foto que me compartieron de mi Jos en #SiempreAmigos 😍 pero qué tal la sorpresa si deslizan a la derecha 👧🏼😱?! Jajaja eso fue hace apenas “unos cuantos meses” 🤩🤣..qué grandes momentos! Gracias mi gente linda. 💕





@luceromijaresoficial #ThisWillBe ♥️🌸🎶🎤 🌟🌟🌟🌟

Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1969. Comenzó su carrera como Lucerito, cuando tenía 10 años, en los programas de variedades de televisión: Alegrías de mediodía y Chiquilladas de Televisa. Fue la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a cantar y América ésta es tu canción.

En 1982, a la edad de 13 años, grabó su primer álbum Te prometo y protagonizó su primera telenovela con la adaptación de la telenovela argentina Andrea Celeste. Asimismo, filmó la película Coqueta, al lado de Pedro Fernández. En 1985, filmó la película Fiebre de amor, junto al cantante Luis Miguel, con el cual se llevó una Diosa de Plata y el logro del soundtrack más vendido de Lucerito. Ese mismo año lanzó su tercer producción musical bajo el nombre de Fuego y ternura.

En 1989 protagonizó su primera telenovela como protagonista joven, Cuando llega el amor, donde también interpretó el tema musical. En la década de 1990 incursionó en el género ranchero con el CD Con mi sentimiento, certificándose con dos discos de platino.

En 1995 trabajó en la telenovela Lazos de amor, historia en la que se veía a Lucero interpretar a unas trillizas separadas por un accidente automovilístico —además de interpretar a su madre de las tres cuando eran pequeñas—, en la que también interpretó el tema musical cuyo sencillo tiene el mismo nombre, además de cantar el tema principal e interpretar a tres personajes trillizas en donde comparten escenas inéditas.

En 2000 protagonizó la telenovela Mi destino eres tú por cuarta vez. En 2004, Lucero participó como coestelar en la película Zapata, el sueño del héroe, cinta basada en la vida del héroe mexicano Emiliano Zapata, al lado de Alejandro Fernández y bajo la dirección de Alfonso Arau. Para 2005 y después de haber hecho una corta temporada en teatro en la obra Regina, Lucero vuelve a protagonizar una telenovela con el nombre de Alborada. Un año después, bajo el sello de EMI Music, Lucero lanzó al mercado Quiéreme tal como soy, en homenaje al compositor Rafáel Pérez Botija.

Este mismo año es invitada por la Academia Latina de la Grabación a presentar junto con el cantante de salsa Víctor Manuelle la 7.ª entrega del Grammy Latino en la ciudad de Nueva York.

El 5 de enero de 2008 Lucero inició un nuevo proyecto en su carrera artística: un programa de radio vía internet llamado ¿Qué onda, Lucero? También en 2008 regresó a las telenovelas en Mañana es para siempre, una producción que finalizó en 2009.​ En 2010 protagonizó la telenovela Soy tu dueña junto a Gabriela Spanic y Fernando Colunga. En 2012, estelarizó junto con Jaime Camil la telenovela Por ella soy Eva.

El 25 de octubre de 2012 ofreció un concierto en el Auditorio Nacional con casi 10 000 asistentes, celebrando 32 años de carrera; el concierto fue grabado en DVD. Para 2017 lanzó dos álbumes al mercado, el primero Enamorada con banda donde recopila doce éxitos al ritmo de banda y el segundo Brasileira lanzado principalmente para el mercado brasileño

Este mismo año marca su regreso a las pantallas mexicanas en la cadena Televisa, donde reaparece para promocionar su álbum, Enamorada con banda en algunos programas de dicha empresa como Hoy y del canal de música grupera Bandamax, este último le otorga este año el Premio Bandamax a Solista Femenina del Año.