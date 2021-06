LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11 AM

Sábado 12 de junio de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMS-GEN CORONAVIRUS-URUGUAY CEMENTERIOS

MONTEVIDEO — Uruguay es uno de los países con mayor mortalidad por coronavirus del mundo desde mediados de abril. En mayo de 2019, Montevideo había enterrado o cremado a 765 personas, pero en mayo fueron 1079, o que se traduce en un aumento de 41%. Santiago Rodríguez lo sabe de primera mano. El viernes, poco antes de recibir a The Associated Press, enterró a su suegro, que no logró recuperarse del coronavirus. Rodríguez es médico y director de la necrópolis más grande del país: el Cementerio del Norte, construido en 1929. Por Guillermo Garat. 1370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-RUSIA

MOSCÚ — El alcalde de Moscú ordena que ciertos trabajadores se tomen una semana libre e impone restricciones a muchas empresas, luego de que los casos de COVID-19 aumentaron a más del doble en la capital rusa en la última semana. En toda Rusia se registraron 13.510 infecciones el día anterior, un 47,44% más que las 9.163 reportadas el 6 de junio. Casi la mitad de los nuevos casos se registraron en Moscú. Por Jim Heintz. 475 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

—ARABIA SAUDI-HAJ: Arabia Saudí limita la peregrinación del haj a no más de 60.000 personas por la pandemia

MUN-GEN G7

CARBIS BAY, Gran Bretaña - EEUU busca presionar a sus aliados democráticos para que denuncien públicamente a China por sus prácticas de trabajo forzoso. Los líderes del G7 presentarán además un plan de infraestructuras que busca competir con los esfuerzos de Beijing en los países en desarrollo. Por Zeke Miller, Aamer Madhani y Jill Lawless. 555 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

—G7-BREXIT: Johnson se reúne con jefes UE en medio de disputa por Brexit

—G7-PROTESTAS: Protestas contra el cambio climático durante cumbre del G7

___________________________________

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-PARTIDO OFICIALISTA

CIUDAD DE MÉXICO — El partido Morena se ha alejado de las clases medias y por eso perdió votos, reconoce su secretaria general Citlalli Hernández al hablar con The Associated Press sobre el panorama tras las elecciones de medio mandato del domingo pasado, en las que el movimiento del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue el más votado, pero no obtuvo los resultados deseados. Por María Verza. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-POL PERU-ELECCIONES

LIMA - Perú sigue sin resultados cinco días después de un ajustado balotaje presidencial. La incertidumbre aumenta luego de que la candidata derechista Keiko Fujimori criticó una supuesta interferencia del mandatario Francisco Sagasti mientras los tribunales electorales trabajan para determinar si miles de votos son nulos o no. Por Franklin Briceño. 488 palabras. AP Foto. ENVIADO

CAR-GEN CUBA-EEUU

LA HABANA — EEUU devuelve a 82 cubanos que realizaron ocho salidas ilegales de la isla en embarcaciones rústicas, incluidas algunas personas involucradas en el robo de un bote de un club deportivo en Cuba. 300 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-VIOLENCIA

CIUDAD DE MÉXICO - Una turista estadounidense resulta herida en un tiroteo con dos víctimas mortales en una playa de Cancún, un balneario en el Caribe mexicano. 264 palabras. ENVIADO

ONU-GEN ONU-UNCTAD

NACIONES UNIDAS — La Asamblea General de la ONU aprueba la nominación de la economista costarricense Rebecca Grynspan como directora de la agencia de la ONU que promueve el comercio y el desarrollo, la UNCTAD. 210 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN TEXAS-TIROTEO

AUSTIN, Texas — — Una persona abre fuego en un concurrido distrito de bares y restaurantes del centro de Austin, hiriendo a 13 personas, incluidas dos de gravedad. Los investigadores no pudieron obtener una descripción detallada del tirador, quien huyó, pero creen que era un hombre. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN CHINA-EEUU

BEIJING — Altos diplomáticos de EEUU y China al parecer se enfrascaron en otro agudo intercambio: Beijing le dijo a Washington que dejara de interferir en sus asuntos internos y acusando a los estadounidenses de politizar la búsqueda del origen del COVID-19. Washington critica la reducción de libertades en Hong Kong y la detención masiva de musulmanes en la región noroccidental de Xinjiang. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN FRANCIA-PROTESTA

PARÍS — Un líder izquierdista en Francia es alcanzado en el rostro por harina durante una protesta en París contra la ultraderecha. El hecho ocurre días después de que el presidente francés fuera abofeteado mientras saludaba a una muchedumbre. El país se prepara para elecciones locales y de cara a los comicios presidenciales del año próximo. 315 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL — Dos bombas estallan separadamente al paso de furgonetas en un barrio mayormente chií de la capital afgana, matando al menos a siete personas. Nadie se atribuyó el ataque de momento, pero el Estado Islámico ha lanzado ataques similares en la zona, incluyendo cuatro contra sendas furgonetas este mes, provocando 18 muertes. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-FUGA QUIMICA

BEIJING - Ocho personas mueren y tres resultan heridas por la fuga de una sustancia química tóxica en una planta en la ciudad de Guiyang, en el suroeste de China, dicen las autoridades. 231 palabras. ENVIADO

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT EURO INGLATERRA-CROACIA

LONDRES - Inglaterra busca el primer triunfo de su historia en un partido inicial de la Eurocopa al debutar contra Croacia en Wembley. Es una revancha del partido semifinal del Mundial 2018, que Croacia ganó para luego perder en la final contra Francia. Por Rob Harris. 549 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN FRANCIA

PARÍS - Barbora Krejcikova vence a Anastasia Pavlyuchenkova en la final del Abierto de Francia. ENVIADO, será ampliado

___________________________________

