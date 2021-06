Las 5 fotos imperdibles que publicó Daniella Alvarez en Instagram

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) ha causado un gran éxito en su cuenta de Instagram tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 439.257 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares:





Hoy 15 de Mayo cumplo 1 año de la cirugía que cambió mi vida para siempre. Un año en el que he luchado contra todas las dificultades, aprendiendo lo importante que es ACEPTAR, VALORAR y AGRADECER. Que importa lo difícil que es o ha sido, yo decido ser feliz cada día de mi vida. Gracias papá Dios, Virgencita, a mi familia y a todos ustedes que hacen parte de mi proceso. Hoy 15 de mayo, un día que nunca olvidaré, una nueva oportunidad que no desaprovecharé 🙌❤️🤗🙏





Hoy y todos los días te recuerdo que TE AMO! Que sería mi vida sin tu amor, sin tus cuidados, sin tu mirada llena de fe y confianza en que todo siempre saldrá bien. Gracias por tus esfuerzos, por tus abrazos, tus besos, tus consejos y por ser mi ángel de la guarda en los momentos más duros. Hoy quiero confesarte que en mis momentos más difíciles de este proceso en los que no tenía otra que vivirlos, lo que más me motivaba a sacar una sonrisa y demostrar que yo podía eras tú porque se que lo que más te hace feliz es ver a tus hijos felices. Gracias por enseñarme tus principios, tus valores y lo que verdaderamente es esencial para la vida. Además de ser una gran mujer, eres una súper mamá y aprovecharé cada día de mi vida para hacerte más y más feliz. Gracias por TODO Y POR TANTO MAMI! TE AMO @zandravasquez ❤️ ♾ GRACIAS PAPÁ DIOS POR ELLA Y POR TODAS LAS MAMÁS DEL MUNDO🙏🙌 feliz día para todas!! 😘





Hoy celebro mis 33 🥳🙌! Aquí voy por este camino llamado vida que aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera🙌 y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas. Gracias papa Dios por darme esta tercera oportunidad de vida, Sí! Tercera ! La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde! Hasta que un 24 de mayo, día de la Virgen Marìa Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá mas hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía. Hay dos maneras de salir a un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me de alas para volar alto🙏❤️!! Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma. 🥰💃💃💃🦿🦿 24/05/2021





Besitos para ti.. si, para ti! 😘🤗💚





Agradece, valórate, cuídate y haz lo que amas cada día de tu vida. Ser felices es nuestra decisión y yo decido levantarme así todos los días de mi vida ❤️ Mi cabello lo cuida el NUEVO Konzil Ultra @konzil_Colombia que me ayuda a restaurarlo del daño de todos los días. Además del shampoo y acondicionador, uso el tratamiento 3 en 1 que nos ayuda a tener un tratamiento completo! Pruébalo 👌💃! #HagoLoQueAmo#SinPreocupaciones #KonzilUltraReparación #KonzilRepara #KonzilUR #KonzilUltra #patrocinado

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.