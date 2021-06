Las 5 fotos de CARMEN VILLALOBOS que arrasan en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 918.411 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Y si tengo que escoger, me quedo me quedo contigo 😍 @sebastiancaicedo TE AMOOO❤️ #freud #mambo #capuchino





Y llegó el tan ahnelado día para #Lu Tranquila amiga, que nadie opaque tu felicidad 🙄🙊😂👀🤐! De que te casas te casas 👰🏼‍♀️👰🏼‍♀️👰🏼‍♀️ ! @mabelmoreno1 #teamlulu ! Vieron el capítulo de anoche 💃🏻? Leo comentarios 🧨🧨🧨!





Mi Día siempre comienza y termina dándole gracias a Dios y hoy más que nunca es así 🙏🏼 GRACIAS DIOS 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Photos by @ferriveraruiz !!! Excelente jueves para todos ❤️





Feliz ombliguito de la semana 💖! Recordando este súper shooting de #los50masbellos del 2021 de @peopleenespanol Maquillaje @dima_osko Peinado @julianhairstudio PR @labullapr Stylist @readingp Vestidos @gianninaazar Fotos 📸 por @jesuscorderophoto Video 🎥 por @beligoyproductions #carmenvillalobos #peopleenespanol EXCELENTE DÍA MI GENTE BELLA💖





Feliz cumpleaños hasta el cielo papi❤️! Se que no te tengo a mi lado para abrazarte, pero se que desde el cielo me ves, así que te dedico esta sonrisota el día de hoy 🥰 Es increíble como desde que llega Junio todo me recuerda a ti !!! Te quiero demasiadoooooooooooooooo 🥰

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.