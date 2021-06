La primera coordinadora de Juventud para la UE quiere empoderar a los jóvenes

La primera coordinadora de Juventud para la Unión Europea, la búlgara Biliana Sirakova, defiende en una entrevista con EFE que se debe "empoderar a los jóvenes" desde el seno de la UE porque "serán los futuros responsables de las tomas de decisiones" y promete que llevará "sus preocupaciones" a Bruselas. EFE/ Leo Rodríguez

Bruselas, 12 jun (EFE).- La primera coordinadora de Juventud para la Unión Europea, la búlgara Biliana Sirakova, defiende que se debe "empoderar a los jóvenes" desde el seno de la UE porque "serán los futuros responsables de las tomas de decisiones" y promete que llevará "sus preocupaciones" a Bruselas.

"Tenemos que fomentar su capacidad para resolver los problemas, involucrarlos en la toma de decisiones y mejorar su participación de forma justa", apunta en una entrevista con la agencia Efe Sirakova, quien fue nombrada para este cargo, recién creado por la Comisión Europea, el pasado 1 de junio como parte de la Estrategia europea para los jóvenes.

Los primeros días "en la oficina" le han servido para terminar de perfilar las que serán sus principales líneas de actuación y comprender mejor los retos a los que se enfrentan los jóvenes.

"Me siento con mucha energía. Espero ser capaz de mantener este entusiasmo y energía porque será muy útil", reconoce frente al edificio del Berlaymont, sede de la Comisión en Bruselas y que ha sido su casa laboral durante más de una década.

COORDINACIÓN ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS

La recién nombrada coordinadora, quien prestará especial atención a facilitar la conexión entre todas las partes implicadas, es consciente del complejo reto que tiene entre manos, ya que los "desafíos" son muchos para un grupo de edad que soporta más de un 17 % de desempleo en la UE (el 38 % en el caso de España) y que se ha visto especialmente azuzado por la pandemia.

"Creo que tenemos que entender mejor quién está trabajando en qué, porque hay muchas personas e interesados involucrados en trabajar en temas de juventud y nuestras acciones deben ser coherentes y estar todas integradas", resume sobre lo que supondrá su figura.

No hay, por tanto, una receta única para abordar las problemáticas, sino más bien un "cóctel" de medidas que pasarán necesariamente por llevar la voz de los jóvenes a Bruselas y que estos sientan que puedan participar y tomar parte en las iniciativas europeas, señala.

"Me aseguraré de que sus preocupaciones se escuchan internamente (en la Comisión) y de que las tenemos en cuenta también a la hora de desarrollar políticas relevantes para los jóvenes como empleo, educación o acciones climáticas", asevera la coordinadora quien quiere hacer el diálogo con la juventud más "diverso" e involucrar también a personas desfavorecidas.

La base de sus acciones, insiste, será el "buen trabajo" que ya ha puesto en marcha la Comisión, donde afirma hay mucha gente trabajando en este terreno con sus mejores intenciones, con iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Diálogo de la UE con la Juventud o la Nueva Bauhaus Europea, en las que espera reforzar la contribución de los jóvenes.

Sirakova, que en el curso escolar 2001/2002 estudió español en la Universidad de Salamanca, comparte que los países miembros empleen parte de la financiación del presupuesto plurianual de la UE para políticas de empleo enfocadas a los jóvenes.

Y cree que el plan aprobado por España este martes -que prevé destinar 3.263 millones a impulsar el empleo juvenil- es muestra de que esta idea se está materializando.

LOS RETOS DE LA UE CON LOS JÓVENES

No es ajena a que algunos jóvenes puedan ser reacios a "confiar en las instituciones cuando no pueden ver quién está detrás de las escenas" y reconoce que a menudo es difícil encontrar los canales adecuados para llegar a una población que "no es homogénea" con necesidades "diversas y muy particulares".

"Pero espero poder ayudar en esto también porque los jóvenes deben tomar este papel activo y confiar en este proceso democrático que tenemos" en la UE, concluye.

Jorge Ocaña