La incidencia en Alemania sigue bajando ante un verano "normalizado"

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 12 jun (EFE).- La incidencia acumulada de contagios sigue a la baja en Alemania, donde además de la reactivación progresiva de la vida pública se está avanzando hacia la normalización de los viajes de veraneo.

Según los datos de este sábado del Instituto Robert Koch de virología (RKI), la incidencia en siete días por 100.000 habitantes se sitúa en 18,3 casos. Hace una semana, este factor estaba en 26,3, mientras que el pasado miércoles se colocó, por primera vez en ocho meses, por debajo de los 20.

La incidencia pico se registró el 22 de diciembre, con 197,6 casos semanales, y siguió a niveles altos o de alto riesgo hasta entrado abril, para empezar a descender de manera consolidada en mayo.

El RKI reportó este sábado 1.911 nuevos contagios en 24 horas, mientras que el número de víctimas mortales con o por la covid-19 ascendió a 129. En toda la pandemia se han verificado en Alemania 3,7 millones de infecciones con el coronavirus, de los cuales 3,5 millones son pacientes recuperados; el total de fallecidos es de 89.816.

APERTURA VIAJERA EN JULIO

Alemania levantará el 1 de julio la advertencia general en contra de viajes turísticos a zonas de riesgo por coronavirus, en vigor hace más de un año, anunció ayer el ministro de Exteriores, Heiko Maas.

"Tras más de un año podemos levantar la advertencia general en contra de viajes para zonas de riesgo con una incidencia acumulada en siete días por debajo de 200. Esto entrará en vigor el 1 de julio para todo el mundo", informó el ministro.

Este "próximo paso" es posible gracias a las normas claras y comunes que se aplicarán en la UE en el trato a las personas vacunadas, las que han pasado el coronavirus y las que presentan un test negativo, agregó.

El peligro que se desprende del virus y de sus mutaciones todavía no está controlado, advirtió, debido a las variantes más agresivas, por lo que se seguirá recomendando no viajar si no es necesario a los sitios de alta incidencia o regiones con mutaciones.