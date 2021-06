Keiko Fujimori asistirá este sábado a una marcha de sus seguidores en Lima

La candidata a la presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (c), habla durante una rueda de prensa con periodistas extranjeros hoy, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 12 jun (EFE).- La candidata derechista peruana Keiko Fujimori anunció que durante la tarde de este sábado acudirá a una marcha convocada por sus partidarios para protestar contra el intento de "fraude en mesa" que, según ha señalado, pretende perpetrar su rival en las presidenciales, el izquierdista Pedro Castillo.

Fujimori confirmó su participación en la manifestación, convocada para celebrarse en el Campo de Marte, en Lima, y que el Gobierno ha anunciado que no autorizará, durante una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

"Hay muchos colectivos que el día de hoy están haciendo una marcha y se están reuniendo en el Campo de Marte, entiendo que la convocatoria empieza a las tres de la tarde, yo voy a participar y estaré ahí a partir de las cuatro", declaró.

La candidata sostuvo, además, que el presidente transitorio de Perú, Francisco Sagasti, "es parcial" durante las actuales elecciones, que el izquierdista Pedro Castillo lidera cuando ya se ha contabilizado el 99,89 % de los votos.

Según Fujimori, esto se confirmó cuando Sagasti admitió que hizo una llamada telefónica al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien apoya abiertamente su candidatura, para conversar sobre la situación crispada que afronta su país tras los comicios.

"El día de ayer, confirmado por el propio presidente de la República, se ha demostrado que quien tiene la responsabilidad y el mandato constitucional de llevar a cabo las elecciones de manera transparente dijo que hizo llamadas que claramente están interfiriendo en este proceso", afirmó.

Sagasti aseguró que se comunicó con Vargas Llosa y otras personalidades para pedir que esperen con calma los resultados finales de los comicios del pasado domingo, ante la escalada de tensiones generada por el pedido del fujimorismo de anular unos 200.000 votos bajo acusaciones de un supuesto "fraude sistemático".

La marcha de este sábado fue convocada por organizaciones de derecha y partidarios de la candidata para exigir a las instituciones electorales que resuelvan con "transparencia" las actas de la segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio, que han sido impugnadas por el partido fujimorista Fuerza Popular tras denunciar "indicios de un fraude en la mesa".

La manifestación fue difundida en redes sociales con las frases "Salvemos al Perú del comunismo" y "No al fraude", y contra la candidatura de Castillo.

Este sábado, el ministro del Interior, José Elice, afirmó que las autoridades no permitirán movilizaciones o actos que afecten o interrumpan el proceso de inmunización contra la covid-19, que tiene uno de sus grandes centros de vacunación en el Campo de Marte.

"Toda persona tiene garantizado el derecho de libre expresión, pero no se permitirá movilizaciones o actos que afecten o interrumpan el proceso de vacunación, que es imprescindible en este momento y garantiza el goce del derecho a la salud. El covid es nuestro enemigo común", remarcó Elice en Twitter.